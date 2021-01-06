Яким буде Український Тиждень моди в новому сезоні: Подробиці та дати

Ukrainian Fashion Week No season 2021 відбудеться з 5 по 8 лютого в Мистецькому Арсеналі, в phygital-форматі.

Організатори оголосили, що в новому сезоні головна мета – винайти і використовувати формат, в якому UFW буде максимально корисним для українських дизайнерів в це особливий час. Знов не буде сезону

Для дизайнерів буде створено повністю обладнаний для зйомок простір, згідно з Програмою UFW пройдуть трансляції показів, а на знімальний майданчик будуть запрошені акредитовані видання.

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week No season 2021 включить в себе не тільки покази, які будуть відзняті в Мистецькому Арсеналі, але і відео/діджитал-презентації дизайнерів, підготовлені брендами для Тижня моди.

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week No season 2021 буде здійснюватися на Медіасервісі MEGOGO.

Креативним директором трансляції стане Ігор Стеколенко, режисер кіно, режисер fashion, музичних і рекламних відео. Роботи Ігоря були відзначені на багатьох престижних міжнародних фестивалях fashion-фільмів, серед яких Australian Fashion Film Awards і Berlin Fashion Film Festival. Співзасновник студії BURO Creative Lab.

Новий світ. Новий сезон. Новий формат.

– Сьогодні ми всі зобов’язані приймати складні рішення і найголовніше – знаходити сили і натхнення для створення нового, – впевнені організатори Українського тижня моди.

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