В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021 по знакам зодіаку

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021? Ми вже знаємо й готові поділитися корисною інформацією! Читай рекомендації по знакам зодіаку про те, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2021 – рік Білого Металевого Бика.

Всі дівчата хочуть виглядати дивовижно в новорічну ніч. І кожна хоче догодити символу року, щоб притягнути удачу! Ми вже писали, що готує рік Металевого Бика кожному знаку зодіаку, а тепер розповідаємо, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2021. Перше та найголовніше правило – всі елементи твого святкового образу повинні бути новими!

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Овни, Леви, Тельці

Тотемна тварина 2021 року – Білий Металевий Бик. Він не приймає пафос, тому при виборі святкового образу необхідно дотримуватися стриманості. Про тваринний принт нарядів і аксесуарів краще забути! Оскільки Бик вважається символом мудрості та багатства, віддай перевагу чорному кольору та доповни образ металевими прикрасами.

Ідеальні тканини: атлас, оксамит, велюр.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Стрільці, Діви, Козероги

Твій ідеальний колір – синій. Але, на жаль, в рік Білого Металевого Бика він під забороною. Тому при виборі сукні на Новий рік 2021 тобі доведеться задовольнятися блакитними та сріблястими відтінками. Аксесуари краще підбирати в контрастних кольорах, вони повинні бути виготовлені з металу або мати незвичайну форму. Такий образ сподобається Білому Металевому Бику, й він виконає всі твої бажання. А як правильно загадувати бажання на Новий рік 2021, ти можеш дізнатися у нашому матеріалі!

Ідеальні тканини: гіпюр, вельвет, габардин.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Близнюки, Терези, Водолії

Найбільш підходящим кольором для вищевказаних знаків зодіаку вважається металевий. Він не тільки вигідно підкреслить твою красу, але ще й приверне увагу тотемної тварини року – Білого Металевого Биика. Ти ж хочеш, щоб фортуна супроводжувала тебе завжди й у всьому, так? Святковий образ можна доповнити акуратним клатчем, прикрашеним дорогоцінним камінням.

Ідеальні тканини: бавовна, шерсть, віскоза.

В якому кольорі зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Раки, Скорпіони, Риби

Вдалі кольору для Раків, Риб і Скорпіонів – сіро-коричневий і світло-жовтий. У новорічну ніч постарайся відмовитися від класики, вибирай більш романтичні наряди. Білому Металевому Бику дуже сподобається такий вибір образу. А якщо ти зумієш правильно поєднувати свої відтінки з головним кольором 2021 року – білим, тотемна тварина «озолотить» тебе удачею!

Ідеальні тканини: люрекс, батист, кашемір.

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