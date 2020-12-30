Свято наближається! А це означає, що час обирати свій трендовий макіяж на Новий рік 2021! Ми підготували для тебе ідеї, які легко втілити самостійно. Надихайся цією підбіркою.

Новий рік – це чи не єдине свято, коли блискітки та гліттер у макіяжі будуть точно доречними. У 2021 році головними кольорами є срібний та золотий. Сміливо дозволь собі сяяти у новорічну ніч!

ТОП-5 варіантів макіяжу на Новий рік 2021

1. Яскраві очі. Новорічна ніч – чудовий привід для смокі айс або ж гліттерних тіней. Можна також використати дуохромні тіні, які будуть гарно переливатися під світлом гірлянд та бенгальських вогнів. Що більше блиску, то краще!

2. Блискуча рідка підводка для очей. Будуть доречні стрілки будь-якого кольору, головне – щоб вони виблискували. Це може бути легкий відблиск металевого фінішу або ж більш яскраві окремі блискітки.

3. Паєтки. За допомогою них можна створити унікальні узори на обличчі та тілі. Наприклад, зробити «веснянки» за допомогою зірочок чи сердечок. У Новорічну ніч такий макіяж стовідсотково приверне увагу та виділить тебе у компанії. А які будуть фото!

4. Шкіра, що сяє, – ще одна ідея для новорічного мейку. Але сяяння повинно бути делікатним, тому не варто наносити багато хайлайтеру чи стробінгу. Додай блиску на виступаючі частини обличчя, а також не забудь про ключиці та декольте!

5. Золоті губи. Тут є кілька чудових варіантів, але все залежить від макіяжу очей. Якщо ти робила акцент на очі, то краще додати на губи легкий золотистий блиск. Але якщо обійшлася лише стрілками, то губи можна повністю вкрити золотими блискітками або золотою рідкою помадою з металевим фінішем.

Обирай свій макіяж на Новий рік 2021 та сяй яскраво!

Фото: IStock

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