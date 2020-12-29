Час подумати про святкову зачіску на Новий рік. Кожна хоче виглядати неперевершено у компанії друзів, родичів та на фото в Instagram чи Facebook. Цього року ми підібрали розмаїття зачісок для довгого, короткого та кучерявого волосся. Переконані – з нашими порадами зіркою новорічного свята будеш ТИ! Що ж, почнімо новорічне перевтілення.

Зачіски на Новий рік своїми руками для кучерявого волосся

Усі кучеряві дівчата нарікають, що втомилися вирівнювати волосся. Тож для вас ми підготували зачіску, яка підкреслить вашу природність і витонченість. Зібране ззаду волосся, вкладене хаотично, з легкою ноткою безладу матиме більш виграшний вигляд, аніж випрямлене! Спробуєш?

Зачіски на Новий рік для довгого волосся

Для власниць довгого волосся – святкові жмути. Техніка вкладання досить проста, а спущені попереду пасма зроблять звичайну зачіску справді святковою. Також можна прикрасити волосся звичайною косичкою або косичкою «риб’ячий хвіст».

Зачіски на Новий рік для короткого волосся

Навіть якщо у вас коротке волосся, це не завадить вам мати елегантний вигляд! Легкі, жіночні хвильки підкреслять природність вашого образу.

Універсальні зачіски на Новий рік своїми руками

Хвилі завжди будуть актуальні і чудово підійдуть під будь-який наряд! Способів завити волосся відомо багато. Вибери, який підійде саме тобі!

Соціальні мережі переповнені відео б‘юті-блогерів із новорічними зачісками. Ми обрали найоригінальніші варіанти!

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