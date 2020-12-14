Місячний календар стрижок на грудень 2020 вже є на сайті Нового каналу! Саме в останній місяць року у стилістів по волоссю найбільший наплив клієнтів, адже усі дівчата хочуть увійти в новий рік свіжими. Але у гонитві за вільним часом у свого улюбленого майстра варто не забувати, що не кожен день може бути вдалим для стрижки чи фарбування. Важливо орієнтуватися на місячний календар стрижок на грудень 2020. Саме він допоможе отримати ідеальний результат та купу компліментів від подружок.

Місячний календар на грудня 2020: коли стригти волосся

5, 7, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 28 грудня 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на грудень 2020 року показує, що хороших днів для нової стрижки в останньому місяці цього року не так і багато. А тому варто вже записуватися в салон або планувати домашні процедури. Стрижка у ці дні допоможе прибрати все зайве з життя та налаштуватися на сприйняття позитивної енергії, яка так необіхдна в новому році.

Місячний календар на грудня 2020: коли не варто стригти волосся

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 грудня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на грудень 2020, краще зайнятися іншими процедурами для волосся у ці дні. Можна зробити доглядові процедури або ж перемкнути вектор б’юті на тіло чи манікюр. Все ж кожна дівчинка до Нового року має повністю оновитися, щоб сяяти яскраво.

Місячний календар на грудня 2020: коли фарбувати волосся

1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 грудня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Якщо ти вже давно планувала увійти у Новий рік з новим іміджем, тоді новий колір волосся може стати хорошим варіантом. Як вказує місячний календар на грудень 2020, у ці дні можна сміливо проводити навіть найскладніше фарбування, але обов’язково з дотриманням технології. Адже, наприклад, зробити ідеальний блонд з темного відтінку – кропітлива робота. Також у грудні можна просто освіжити колір волосся, затонувавши його у більш холодний відтінок. У холодну пору року таке рішення буде особливо вдалим.

Місячний календар на грудня 2020: коли не варто фарбувати волосся

2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 27, 29, 31 грудня 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Будь-яке фарбування краще відкласти та повернутися до цієї ідеї вже у хороші дні. Бо ж фарбування у ці дні може лише нашкодити волоссю – пересушити та зробити його ламким. Також є ймовірність отримати зовсім не той колір, який планувалося.

Фото: istock

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