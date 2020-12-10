Як не погладшати працюючи віддалено: поради Олександра Педана, тренера, психолога

Як не погладшати, якщо працюєш віддалено: поради Олександра Педана, психолога та фітнес-тренера
Віддалена робота чудова багатьма нюансами: можна не витрачати час на дорогу, поспати довше та коригувати свій графік. Та є свої мінуси. Коли довго сидиш у чотирьох стінах, прокидається звірячий апетит, а лінь не дає займатися спортом. Як не погладшати, якщо працюєш віддалено? З цим тобі спробують допомогти наші експерти: ведучий Нового каналу і засновник спортивного руху Juniorz Олександр Педан, сертифікований тренер персональних і групових програм Наталія Чигрецька та психолог, тілесно-орієнтований терапевт Ярослава Федорчук.
Як не погладшати, якщо працюєш віддалено: поради Олександра Педана
- Рухайся! Знайди в собі сили й обов’язково рухайся. Сидячи в чотирьох стінах, ми вже наражаємо себе на небезпеку. Необхідно знайти можливість хоча б робити зарядку. Наприклад, я находжую 10 тисяч кроків.
- Харчуйся дрібними порціями. Але це не означає, що потрібно під’їдати кожні п’ять хвилин. Відмовся від некорисних перекусів.
- Пий воду! За день дорослій людині потрібно випивати щонайменше півтора літра води. Це важливо для травлення і підтримки водного балансу. Іноді тобі хочеться не їсти, а пити.
- Спи! Люди, які хронічно недосипають, схильні до того, щоб гладшати. Це довели вже давно. І, як мінімум, уві сні ти не їси!
Як не погладшати, якщо працюєш віддалено: поради психолога
– Зараз всі ми перебуваємо в якомусь посттравматичному розладі: порушено відчуття безпеки, втрачені зовнішні опори, до яких ми звикли, виділяється велика кількість гормонів стресу. І те, що реально допоможе в боротьбі з усім цим, – це усвідомлення себе, – пояснює психолог, тілесно-орієнтований терапевт Ярослава Федорчук.
- Визнач межі свого впливу. Ти маєш зрозуміти, на що можеш технічно, історично і фізично вплинути, а на що ні. Таким чином ти відновиш свою безпеку, і не буде потреби розширюватися в межах. Тому що погладшати – це значить розширитися в межах. Фактично так ти просиш звернути на тебе увагу.
- Плануй! Навіть якщо до цього в тебе не було такого ритуалу і подібної звички, зараз це необхідно. Плануй навіть прості побутові штуки, які раніше не описувалися. Мозку важливо запам’ятати, що є якийсь алгоритм, за яким він живе.
- Практикуй техніки заземлення. Якщо ти входиш у стан тривоги або безпорадності, спробуй проговорити реальність. Наприклад: я сиджу на стільці у себе вдома, сьогодні така-то дата, такий-то час, мої ноги і спина відчувають опору, я дихаю.
- Встановлюй ритуали! Твій організм буде розуміти: якщо цей ритуал є, значить, все гаразд, і не потрібно рятуватися, нарощувати жирок. Те, що ми гладшаємо, – це найчастіше психологічна проблема, а фізичне її прояв – другорядний. Адже організму важливо задовольнити базові потреби і вижити.
- Веди харчовий щоденник. Описуй що і в яких кількостях їси. Так ти зможеш відстежити, які потреби могла заміщати їжею, і як задовольнити їх інакше. Ми часто заїдаємо стрес. Адже якщо я їм, значить, щось роблю і не відчуваю, як наситився.
Як не погладшати, якщо працюєш віддалено: поради фітнес-тренера
- Починай ранок з максимально активних кардіотренувань. Це забезпечить заряд бадьорості й позитиву на весь день. Далі виконуй основні вправи, такі як присідання, віджимання, прес і планка. Заняття фізичними навантаженнями на самоті або в онлайн-команді дисциплінують і не дають здаватися. Важливий момент: будь-яке тренування починаємо з розминки суглобів і всього тіла. І, звісно ж, завершуємо все розтяжкою. А якщо приділити їй окремий час увечері, ти зможеш достатньо розслабити тіло й підготуватися до сну.
- Роби спортхвилинки. Через те, що фізична активність знижена, варто приділяти увагу вправам не лише раз на добу, а й протягом усього дня, хоча б 10 хвилин.
- Зверни увагу на харчування. Варто прибрати з раціону всі прості й порожні вуглеводи: цукор, хлібобулочні вироби, згущене молоко та ін. Залиш насичений білковий сніданок (вівсяна каша або яйця та сир), а на перекус – несолодкі фрукти. Важливо не завантажувати себе на ніч важкими продуктами, тому на вечерю краще вибрати рибу, морепродукти, зелень, овочі, кисломолочні продукти. З огляду на те, що активність зменшилася, вечеряй не пізніше 19:30.
Фото: IStock
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