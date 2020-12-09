Догляд за волоссям у зимовий період

Волосся тьмяніє, стає сухим і починає випадати? Рішення є і навіть – кілька! Ми зібрали для тебе найпростіші й водночас – найдієвіші поради, як доглядати за волоссям узимку.

Найголовніша окраса дівчат – це доглянуте волосся. Але не завжди вдається підтримувати його в блискучому та здоровому стані. Узимку наше волосся потребує особливого догляду, позаяк у цей час йому доводиться витримувати вплив одночасно й морозу на вулиці, й сухого повітря в теплих приміщеннях. Неабияк шкодить постійне носіння головних уборів, а взимку найчастіше це – облиплі шапки з теплого матеріалу, які не просто заплутують, а й псують волосся.

Тож, як зберегти красу та силу твого волосся за такої несприятливої пори? Є кілька простих, але важливих правил.

По-перше, вживай вітамінів і правильно харчуйся. Добери для себе перевірений вітамінний комплекс і наповни свій раціон продуктами, що містять омега-3 жирні кислоти.

По-друге, поліпшуй кровообіг прикореневої зони. Холод сприяє звуженню судин, тому шкіра голови страждає від поганого кровообігу, що призводить до загострення складнощів із волоссям. Щоб усунути такий неприємний чинник, не забувай кілька разів на тиждень робити масаж голови. Він не тільки пришвидшить кровообіг, а й допоможе тобі розслабитися після тяжкого робочого дня!

Також не забувай зволожувати волосся. Тут рецепт простий – пий якомога більше звичайної води.

І найголовніше – відновлення волосся. Раз на тиждень виділяй час для поживних масок, які повернуть здоров’я і блиск твоєму волоссю. Ось – одна з найефективніших.

Морков’яна маска

Натерту моркву змішай із 6 краплями рицинової олії, додай 1 ст. ложку сметани та 2 ст. ложки чайної заварки. Маску нанеси на волосся, уникаючи коріння, на 45 хвилин. Бажано огорнути голову шапочкою для душу та вкрити рушником. Після процедури змий усе теплою водою та сполосни волосся слабким розчином цитринового соку.

Тож, тепер ти знаєш головні таємниці догляду за волоссям і, якщо виконуватимеш усі рекомендації, воно буде неперевершеним будь-якої пори року!

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