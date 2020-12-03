З чим носити худі, щоб не здаватися пацанкою? Цей елемент гардероба можна круто стилізувати, залишаючись жіночною і при цьому комфортно себе почуваючи. Зараз все розповімо!

У колекціях багатьох світових брендів можна побачити різноманітні варіанти худі: з кишенями, з великими капюшонами, з широкими плечима, з принтами і без, з вишивкою тощо. Дизайнери пропонують різні варіанти образів, які можна створити з худі. Наприклад, їх можна носити як сукню, а можна одягати з брюками, як спортивну кофту. В обох випадках дуже важливо не помилитися з аксесуарами і взуттям!

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Ще слід розуміти, що в тренді саме худі, а не толстовки і кофти. Головна їх відмінність – у довжині. Худі – це, по суті, подовжена (нижче стегна) версія толстовки. Обов’язкові елементи цього одягу – капюшон, накладні кишені та відсутність застібки.

Худі – це знахідка для всіх шанувальників стилю спорт-шик! Якщо ти невисоко зросту, сміливо одягай під худі кросівки або кеди. Такий образ із «сукнею» можна доповнити трендовим шкіряним рюкзаком на тонких бретелях або спортивною сумкою. Дівчатам же високого зросту радимо під худі одягати вузькі брюки або легінси.

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Під худі можна також одягати взуття на підборах, але цей варіант підходить лише тим, хто тонко відчуває стиль! При створенні такого лука потрапити в халепу – простіше простого!

Тому якщо ти все-таки зважилася комбінувати шпильку і об’ємне худі, віддай перевагу гостроносим моделям взуття.

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Керуючись цими простими правилами, ти зможеш створити універсальний стильний образ, який підійде практично для будь-якої події!

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