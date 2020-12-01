У чому зустрічати Новий рік 2021 по знаку зодіаку (кольори)

Новий рік 2021 вже на носі! А це значить – прийшов час підбирати ідеальний образ для святкування. Ми вже писали, в якому кольорі зустрічати Новий рік 2021. Наші рекомендації допоможуть тобі притягнути удачу та успіх на весь рік – рік Білого Металевого Бика! А сьогодні розповідаємо, в чому зустрічати Новий рік 2021– рекомендації по знаках зодіаку шукай далі в матеріалі

У чому зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Овни, Леви, Тельці

Твій ідеальний варіант наряду для святкування Нового року 2021 – сукня. Будь елегантною, яскравою і розкішною! Хочеш сподобатися не тільки оточуючим, але й тотемній тварині року – Білому Металевому Бику? Тоді одягни на свято обтислу довгу сукню металевого відтінку. Це колір сподобається Білому Бику, й він щедро обдарує тебе удачею. А додатковий акцент у вигляді розрізу до стегна або вирізу на спині тільки посилить «привертаючий увагу» ефект!

У чому зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Стрільці, Діви, Козероги

Глибоке декольте та міні-спідниці – табу! Якщо хочеш, щоб 2021 пройшов вдало, на святкування Нового року тобі варто одягнути спідницю міді, що струмує, і підібрати до неї стильний топ. Кольори можуть бути різними, це залежить від того, що ти хочеш отримати в новому році. Сподіваєшся на зростання доходів? Тоді твій колір – білий! Мрієш про справжнє кохання? Сміливо одягай світло-сірі відтінки!

У чому зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Близнюки, Терези, Водолії

Легкі повітряні блузки з атласу або люрексу – чудовий варіант для святкування Нового року 2021! Вони й символу року – Білому Металевому Бику – сподобаються, і допоможуть створити стильний образ. Поєднувати ці блузки краще з укороченими звуженими штанами або спідницями, що струмують. А клатчі, прикрашені стразами, паєтками або бісером стануть універсальним доповненням будь-якого святкового образу!

У чому зустрічати Новий рік 2021? Рекомендації по знаках зодіаку: Раки, Скорпіони, Риби

Водним знакам зодіаку для святкування Нового року 2021 краще вибирати короткі сукні. Доповнити образ можна тонким поясом, який вигідно підкреслить талію. Якщо твій наряд буде підібраний відповідно до того, що буде в тренді восени та взимку 2021 року, Білий Металевий Бик нагородить тебе просто надприродним везінням! Звертай також увагу на оригінальні деталі в образі. Наприклад, підбери елегантні прозорі рукавички зі стразами (до ліктя і вище) або яскраву брошку незвичайної форми.

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