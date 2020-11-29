Новий каналG.spaceНА СТИЛІВиди пензлів для макіяжу: який і навіщо?

Види пензлів для макіяжу: який і навіщо?

види пензлів для макіяжу

Види пензликів для макіяжу можуть заплутати багатьох дівчат. Тонкі, косі, об’ємні, широкі, вузькі… Якими пензлями для макіяжу що наносити? У цьому матеріалі ти дізнаєшся про те, як виглядають пензлі для тонального засобу, пензлі для пудри, пензлі для підводки, пензлі для губ, пензлі для брів і пензлі для бронзера. Цей міні-набір легко поміститься в сумочку і допоможе підкоригувати навіть вечірній макіяж.

Базові пензлі для макіяжу

Пензлі для нанесення тональної основи

пензлі для тональної основи

Такий пензель називають дуофібра, бо він складається з двох видів волокон: чорне – коротше й м’якше, біле – довге й більш пружне. Це забезпечує рівномірне нанесення тону. Кінчики такого пензля мають бути тонкими і м’якими, щоб було приємно торкатися до шкіри! Наносити засіб слід плавними круговими рухами. Вуаля, красивий і рівний тон забезпечений!

Пензель для пудри

пензель для пудри

Що ще приховає блиск на шкірі, якщо не пудра? Але важливо правильно підібрати пензель, щоб пудра лягала рівним шаром, не скачувалася і не сипалася. Пензлик для пудри – найбільший у колекції, він повинен мати округлу форму, бути пухнастим і м’яким.

Скошений пензель

скошений пензель

Це, мабуть, найбільш універсальний пензель. З його допомогою ти можеш наносити рум’яна, і, що найголовніше, коригувати форму обличчя. Такий пензлик відмінно підійде для скульптування і стробінгу. Скошений край дозволяє добитися максимальної точності й рівного розтушовування практично будь-якого засобу!

Пензель для брів

пензель для брів

Якщо для промальовування брів ти користуєшся тінями, а не олівцем, то цей пензлик має бути у тебе завжди під рукою! З його допомогою ти легко зможеш промальовувати контур потрібної товщини, а гострим краєм підкреслити вигин. У разі необхідності цим же пензлем ти можеш підправити тіні. Звісно, він для цього не призначений, і повноцінний макіяж очей або smoky eyes йому не підвладні, але підправити тіні цілком можна!

Пензель для губ

пензель для губ

Для ідеально макіяжу губ такий пензлик життєво необхідний! Щільний, клиноподібної форми він підходить і для помади, і для блиску, а ще ним можна обводити контур губ, взявши помаду на тон темнішу за основний.

Пензель для підводки

пензель для підводки

Звісно, стрілки можна намалювати і за допомогою підводки або маркера, але пензлик маневреніший. Тоненьким пензликом зручно не лише промальовувати стрілку необхідної товщини, а й фарбувати проміжки між віями. Це візуально збільшує очі і надає погляду глибини!

Тепер ти знаєш, який пензлик для макіяжу як використовується. І за допомогою пари мазків зможеш легко скоригувати макіяж. Бери з собою пензлі і сяй цілий день!

Фото –  iStock

Більше новин:

Макіяж 2020: які тіні вибрати в цьому році

Макіяж 2020: модні тенденції

beauty секреты gspace макияж модные новости