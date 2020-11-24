Цієї осені дизайнери вирішили подбати про твій комфорт і здоров’я. І замість укорочених лонгслівів та атласних тоненьких блуз оголосили трендом… об’ємні худі з капюшонами! Однак цей елемент одягу містить у собі небезпеку: якщо невдало підібрати під худі взуття, штани або аксесуари, можна легко перетвориться на «пацанку».

У колекціях багатьох світових брендів можна побачити різноманітні варіанти худі: з кишенями, з великими капюшонами, з широкими плечима, з принтами і без, з вишивкою, з патчами тощо. Дизайнери пропонують різні варіанти образів, які можна створити з худі. Наприклад, їх можна носити як сукню, а можна одягати з брюками як спортивну кофту. В обох випадках дуже важливо не помилитися з аксесуарами і взуттям!

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Ще слід розуміти, що в тренді саме худі, а не толстовки і кофти. Головна їх відмінність – у довжині. Худі – це, по суті, подовжена (нижче стегна) версія толстовки. Обов’язкові елементи цього одягу – капюшон, накладні кишені та відсутність застібки.

Худі – це знахідка для всіх шанувальників стилю спорт-шик! Якщо ти невисоко зросту, сміливо одягай під худі кросівки або кеди. Такий образ із «сукнею» можна доповнити трендовим шкіряним рюкзаком на тонких бретелях або спортивною сумкою. Дівчатам же високого зросту радимо під худі одягати вузькі брюки або легінси.

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Під худі можна також одягати взуття на підборах, але цей варіант підходить лише тим, хто тонко відчуває стиль! При створенні такого лука потрапити в халепу – простіше простого!

Тому якщо ти все-таки зважилася комбінувати шпильку і об’ємне худі, віддай перевагу гостроносим моделям взуття, в ідеалі – класичним човникам базових кольорів. І накинь на плечі шкіряну курточку – вона зробить образ жіночнішим і «згладить» мішкуватість худі.

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Керуючись цими простими правилами, ти зможеш створити універсальний стильний образ, який підійде практично для будь-якої події!

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