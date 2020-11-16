Вітамін Е для обличчя: чому корисний для шкіри та як використовувати
Дізнайтеся, як покращити стан шкіри і виглядати приголомшливо – прості та ефективні методи
Вітамін Е не дарма називають вітаміном краси. Це чарівний засіб для тих, хто стежить за своїм зовнішнім виглядом. З роками дедалі складніше підтримувати стан шкіри обличчя на належному рівні – погіршується тургор, збільшується сіточка дрібних зморшок, з’являється землистий колір, проявляються капіляри… Але цей вітамін змінює все докорінно.
Як діє вітамін Е?
Вітамін Е (токоферол) – жиророзчинний вітамін, який стимулює оновлення клітин, зміцнює капілярні сітки, дає ліфтинг-ефект і перешкоджає старінню шкіри. Він вловлює вільні радикали, не даючи їм поширюватися, і перешкоджає скупченню поганого холестерину в організмі. До того ж, має антитромбоцитну і протизапальну властивості, утримує вологу в епідермісі, нормалізує вироблення шкірного сала, сприяє виробленню колагену. Що раніше ти додаси цей компонент у лінійку догляду за шкірою, то пізніше тобі знадобляться більш жорсткі салонні процедури.
У яких продуктах міститься вітамін Е?
Шукай цей компонент в:
– авокадо,
– мигдалі та інших горіхах,
– варених яйцях, спаржі,
– пророслій пшениці,
– шпинаті,
– оливковій/лляній/гарбузовій оліях.
Важливо не переборщити з вживанням вітаміну Е, щоб не спровокувати передозування. Добова норма для підлітка від 12 до 18 років – до 14 мг, для дорослого – 15 мг.
Якщо під час прийому вітамінів почалися судоми, підвищився тиск і нестерпно болить голова – припини вживання вітаміну і переглянь дозування.
Способи застосування
Всередину
В аптеках ти можеш придбати вітамін Е в таблетках у потрібному дозуванні. Обов’язково проконсультуйся з лікарем. Зверни увагу на те, що цей вітамін не поєднується з деякими медикаментозними препаратами.
Зовнішньо
Вітамін Е продається також у капсулах і в рідкому стані. Для зовнішнього використання зручна баночка з піпеткою. Що робити:
– додай крапель олії у крем для обличчя, перемішай і користуйся щодня,
– нанось трохи олії на проблемні ділянки шкіри після її очищення вранці та ввечері,
– можна додавати вітамін у домашні маски для обличчя. Для нормальної шкіри – на основі оливкової олії та вівсяних пластівців, для жирної – з додаванням дріжджів, сметани і червоної глини, для сухої – з гліцерином і оливковою олією, а для комбінованої – з яєчним білком і медом.
Якщо ви не задоволені станом шкіри обличчя – не впадайте у відчай. Щоденне очищення, живлення і вітамінний догляд допоможуть усунути більшість проблем.
Фото – istock
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