Місячний календар стрижок на листопад 2020 вже є на сайті Нового каналу! Осінь – час оновлення, тому це ідеальний час для зміни іміджу. Можна зробити нову зачіску чи оновити форму улюбленої, а також пофарбуватися у новий колір чи оновити свій звичний. Не завжди процедури з волоссям проходять вдало, бо ж вплив на них може пошкоджувати їхню структуру. Також важливе значення має енергетика та Місяць, а саме його фази та знак зодіаку, у якому він знаходиться. Тому щоб отримати крутий результат, обери правильний день у нашому місячному календарі стрижок на листопад 2020.

Місячний календар на листопад 2020: коли стригти волосся

7, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 28 листопада 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на листопад 2020 року вказує, що саме ці дні добре підійдуть для нової стрижки. Можна різанути екстремальне каре або ж просто підрівняти кінчики. Будь-яка стрижка пройде вдало, волосся зміцниться, покращиться його стан, воно легше піддаватиметься вкладанню, зачіска триматиме форму.

Місячний календар на листопад 2020: коли не варто стригти волосся

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 листопада 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на листопад 2020, варто забути про будь-які маніпуляції з довжиною волосся. Відклади ножиці, не телефонуй своєму перукарю, а краще зроби доглядові процедури вдома. Аби результат був ідеальним, варто почекати і на ідеальний день. Бо ж стрижка у ці дні може зробити волосся неслухняним, ламким та сухим.

Місячний календар на листопад 2020: коли фарбувати волосся

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 листопада 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! У ці дні можна зробити будь-яке фарбування, але все ж варто дотримуватися правильної технології. За години з брюнетки в попелясту блондинку перетворитися нереально. Записуйся до майстра, добре розплануй час, обирай свій колір та насолоджуйся хорошим результатом вкінці.

Місячний календар на листопад 2020: коли не варто фарбувати волосся

5, 6, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 30 листопада 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Краще не ризикувати у ці дні та залишити волосся у спокої. Навіть, якщо колір трошки вимився, не піддавайся імпульсу, бо нічого хорошого з того фарбування не вийде. Отримаєш не той колір, а як результат, і не той настрій аж до наступного фарбування.

Фото: istock

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