Шкіряна куртка – це річ, яка ніколи не виходить з моди. Як обрати куртку на осінь 2020 – читай у нашому матеріалі вже зараз.

Якщо говорити про шкіряні куртки, то цього сезону на подіумі часто-густо можна подибати косухи. Тільки, на відміну від класичного чорного варіанту, дизайнери віддали перевагу додаванню кольору і представили у своїх колекціях барвисті моделі – червоні, зелені, сині, жовті.

Не вийшли з моди і «шкірянки» пастельних і пудрових відтінків. У них поєднуються зухвальство і ніжність, тож такі моделі чудово гармоніюють із легкими сукнями, туфельками та витонченими капелюшками.

Особливий шик – світлі куртки із замші. Рожеві, білі, бежеві – вони прекрасно доповнять будь-який романтичний лук. А додати яскравості допоможе пишнобарвна шийна хустка.

Зверни увагу на шкіряні куртки з патчами, блискітками, ґудзиками, паєтками й вишивкою, вони мають дуже стильний вигляд. Незвичний декор перетворює класичну «косуху» на справжній витвір мистецтва!

Вдалу комбінацію з такими моделями складуть джинси із завищеною талією та ґранжеві черевики. Утім, із класичними човниками лук теж вийде вельми яскравий, просто стриманіший.

Традиційне поєднання чорної шкіряної куртки з вузькими чорними штанцями-скинні вже багато сезонів посідає лідерську позицію. Доповни образ кросівками й дістанеш крутий образ у стилі street style, а якщо тобі хочеться мати максимально сексуальний вигляд, взувай ботильйони на підборах і нанеси на губи яскраву червону помаду. Жоден хлопець не зможе пройти повз!

Розвести класичні звичні луки можна, обравши «шкірянку» over size із широкими плечима. Не варто застібати блискавки: така куртка має бути недбало накинутою на плечі. Із взуття віддай перевагу моделям на закаблуках, вони додадуть образові жіночності.

Є ще одна популярна модель сезону – шкіряна куртка «металічного» відтінку. Срібна чи золота, вона будь-який образ перетворить на святковий! Носити її можна з чим завгодно, вона в будь-якій комбінації видається стильною – як із чорною маленькою сукнею, так і з джинсами-бойфрендами.

Як бачиш, цієї осені шкіряна куртка – must have! Завваж, щоби блискавка була навскіс – це головна розпізнавальна риса справжньої «косухи». А колір, декор, довжину обирай за смаком – тут прогадати неможливо!

Фото: IStock

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