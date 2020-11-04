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Мода 2020: як вибрати і з чим носити брючні костюми

брючні костюми

На піку популярності восени 2020 – брючні костюми. Кому вони личать, з чим носити та як вибрати – читай в нашому матеріалі!

Одна з найбільш затятих прихильниць брючних костюмів – Алла Костромічова. І не дивно, цей наряд надзвичайно личить нашій довгоногій ведучій «Топ-модель по-українськи».

мода 2020

@alla

мода 2020

@alla

брючні костюми

@alla

Якщо ж у тебе ріст дещо менший, ніж у Алли, від брючних костюмів відмовлятися не варто. Зараз в магазинах можна знайти багато моделей з укороченими брюками, які дуже підходять невисоким дівчатам.

мода

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мода 2020

Носити брючний костюм можна не тільки з туфельками. Чудовим доповненням стануть і кросівки, і лофери, і брогги. Тільки от від балеток варто відмовитися, мабуть, вони не завжди гармонійно виглядають з брюками.

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Який колір обрати? Та будь-який! Жодних обмежень. Від строгих чорних костюмів до яскраво червоних. Не бійтеся приміряти вбрання з візерунками, і навіть комбінувати верх і низ з різним орнаментом. Поєднання різних принтів (наприклад, смужки і гороху) зараз на піку популярності!

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Модель брюк і піджака теж можна підібрати виключно на свій смак. Хотіли завужені брюки? Або ж трендові кльош? Все можна! Подобаються подовжені піджаки або, навпаки, вкорочені варіанти? Вибирайте те, що вам личить!

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Радимо прийти до магазину та міряти, міряти, міряти, поки не знайдете ТОЙ САМИЙ костюм. Не треба відмовлятись від мрії, якщо перші кілька моделей на вас «не сядуть»: брючні костюми до лиця всім. Потрібно тільки правильно вибрати силует, колір і модель!

мода 2020

Фото: vogue.com

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