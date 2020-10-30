Мода 2020: як вибрати і з чим носити брючні костюми

На піку популярності восени 2020 – брючні костюми. Кому вони личать, з чим носити та як вибрати – читай в нашому матеріалі!

Одна з найбільш затятих прихильниць брючних костюмів – Алла Костромічова. І не дивно, цей наряд надзвичайно личить нашій довгоногій ведучій «Топ-модель по-українськи».

Якщо ж у тебе ріст дещо менший, ніж у Алли, від брючних костюмів відмовлятися не варто. Зараз в магазинах можна знайти багато моделей з укороченими брюками, які дуже підходять невисоким дівчатам.

Доповни образ витонченими човниками – і вауля! Ти – зірка стрітстайлу!

Носити брючний костюм можна не тільки з туфельками. Чудовим доповненням стануть і кросівки, і лофери, і брогги. Тільки от від балеток варто відмовитися, мабуть, вони не завжди гармонійно виглядають з брюками.

Який колір обрати? Та будь-який! Жодних обмежень. Від строгих чорних костюмів до яскраво червоних. Не бійтеся приміряти вбрання з візерунками, і навіть комбінувати верх і низ з різним орнаментом. Поєднання різних принтів (наприклад, смужки і гороху) зараз на піку популярності!

Модель брюк і піджака теж можна підібрати виключно на свій смак. Хотіли завужені брюки? Або ж трендові кльош? Все можна! Подобаються подовжені піджаки або, навпаки, вкорочені варіанти? Вибирайте те, що вам личить!

Радимо прийти до магазину та міряти, міряти, міряти, поки не знайдете ТОЙ САМИЙ костюм. Не треба відмовлятись від мрії, якщо перші кілька моделей на вас «не сядуть»: брючні костюми до лиця всім. Потрібно тільки правильно вибрати силует, колір і модель!

Фото: vogue.com

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