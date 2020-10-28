Мода 2020 підготувала багато цікавого. І ми вже готові розповісти тобі про всі її родзинки! Читай, що готує вулична мода восени та взимку 2020 і як підібрати гардероб для холодів вже сьогодні.

Чорна шкіра

Так-так, чорна шкіра буде одним із головних модних трендів осінньо-зимового періоду. Комбінезони, сукні, чоботи, капелюшки, брючні костюми…

І що цікаво, більшість світових дизайнерів пропонують одягатися в чорну шкіру з ніг до голови. А чому б і ні? Тільки подивися, як стильно це виглядає!

Червоно-чорна клітинка

Клітинка ніколи не вийде з моди! Тому восени-взимку 2020 в гардеробі кожної поважаючої себе модниці повинні бути наряди з цим принтом. Пальто, піджаки, спідниці, брюки, сукні, сорочки… Вибирай, що душа забажає!

Але пам’ятай: в цьому сезоні на піку популярності буде саме червоно-чорна клітинка. Звертай уваги на ці відтінки!

Сильне плече

Восени-взимку 2020 в моду повернуться наряди з акцентом на плечі. Як ти пам’ятаєш, раніше дизайнери підкреслювали плечі в основному на жакетах.

А тепер вони вирішили робити це і з повсякденними сукнями, і з ошатними топами, і з вечірніми аутфітамі. Погодься, виглядає ефектно!

Хевлок

Якщо ти хочеш виглядати стильно в холодну погоду, без тренча тобі не обійтися. Причому вибирати краще моделі з невеликими кейпами – їх ще називають хевлоки.

В осінньо-зимових колекціях 2020 дизайнери представляють хевлоки з кейпами з бавовни, хлопку або шкіри. Заціни!

Панк

Дух бунтарства знову в моді! Світові дизайнери, ніби змовившись, наповнюють осінньо-зимові колекції 2020 агресивними елементами.

Шипи та ланцюги, важке взуття, контрастні поєднання отруйно-червоних і сірих кольорів… Зухвало? Безумовно. Але дуже сексуально!

Фото: vogue.ua

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