Пора готуватися до осінніх похолодань і дощів. Саме час прощатися з легкими туфлями і босоніжками і «вигулювати» черевички і чобітки. Яке взуття в тренді восени 2020? Читай подробиці в матеріалі.

Високі чобітки

Мода 2020 повертає на вулиці тренди, що давно полюбилися. На цей раз мова про високі чобітки. Їх вибір величезний: з круглим або квадратним носком, чоботи-слаучі з пом’ятою халявою, ботфорти. Вони прекрасно виглядатимуть зі спідницею міді, “сонце-кльош”, спідницею -“олівець”, сукнями вище коліна. Але пам’ятай, що потрібно бути обережною з ботфортами. Неправильна стилізація речей може зробити образ вульгарним.

Шнурівка

Шнурівка цієї осені буде дуже модною. Не думай, що мова йде про класичні черевички зі шнурками. Дизайнери пропонують варіанти, які підійдуть для більш цікавих образів.

Білий і срібний кольори в топі

Блискучі однотонні білі і срібні чоботи – хіт сезону. Це можуть бути ботильйони, чобітки на шпильці або товстому каблуці, черевички на плоскій підошві. Тут відштовхуйся від власних уподобань та зручності.

Гранжеве грубе взуття

Для всіх прихильниць взуття без каблука ця осінь приготувала чудовий подарунок! У тренді – гранжеве груба взуття. Синяво-чорні черевики на товстій «тракторній» підошві знову в моді. Доповни їх легкою сукнею, і отримаєш романтичний образ з родзинкою.

Незвичайний каблук

Ще однією родзинкою в образі можуть стати ботильйони з незвичайним каблуком. Дизайнери перевершили самих себе і створили взуття з підборами абсолютно небачених форм: «бочки», скошені, схожі на келихи, прозорі, зі стразами, з намистинами … Фантазії немає меж!

Як бачиш, мода 2020 надає вибір навіть найпримхливішим модникам. Не соромся пройтися по магазину в вподобаних чобітках, щоб зрозуміти, чи зручно тобі в них. Не бійся вибирати модель, яка раніше тобі здавалася зовсім безглуздою: сміливі експерименти в цьому сезоні дизайнерами тільки заохочуються!

Фото – iStock, vogue.com

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