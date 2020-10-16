Хто виграв International Young Designers Contest 2020 ?

В Україні визначили переможця Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів

15 жовтня в онлайн-форматі назвали ім’я переможця International Young Designers Contest. Гран-прі отримала представниця Нідерландів Тесс Ван Залінґе. Вона отримала нагороду в 5 тисяч доларів від організаційного комітету конкурсу та стипендію для навчання на одному з літніх курсів IED-Istituto Europeo di Design.

Цього року через пандемію коронавірусу конкурс довелося проводити онлайн. Але незважаючи на віртуальний формат, у ньому взяло участь рекордна кількість дизайнерів – 19 колекцій із 12-ти країн: Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словенія та Україна.

Оргкомітет IYDC провів спеціальну fashion-зйомку та створив віртуальні презентації 19-ти колекцій фіналістів.

Молоді таланти народжуються і потребують підтримки незалежно від того, що відбувається у світі. Позбавити їх можливості продемонструвати себе і свій творчий потенціал, аргументуючи це глобальними катаклізмами, було б несправедливо і безвідповідально. Тому для нашої команди провести конкурс у цьому році − принципова позиція. Не фокусуватись на перешкодах, а знаходити рішення, об’єднуючи зусилля з нашими партнерами. Нас надихає, що кількість фіналістів цьогоріч зросла, − зазначила керівниця проєкту Вікторія Харченко.

Роботи конкурсантів оцінювали визнані експерти з п’яти країн світу: Ліана Сатенштейн (США), Джованні Оттонелло (Італія), Ріккардо Терцо (Італія), Ю Масуї (Японія), Філіп Пурхашемі (Бельгія), Анна Барр (Франція).

Я пишаюся тим, що беру участь у цьому міжнародному конкурсі, і радий бачити нових дизайнерів, які все ж розвиваються у такий важкий час. Цього року конкурс об’єднав дуже різні молоді таланти. Такий вдалий момент, щоб побачити велике розмаїття у творчості. Це те, що нам насправді потрібно у fashion-індустрії, − поділився своїми думками під час медіаконференції Ріккардо Терцо.

Вперше за історію конкурсу було проведено публічне голосування у Facebook за найкращу колекцію. Відеопрезентації колекцій були випущені трьома блоками 12, 13 та 14 жовтня. Користувачі у соціальних мережах кожного дня могли проголосувати за колекцію, яка найбільше їх вразила. Партнер IYDC 2020 COCOS Fashion Trade вирішив нагородити не одного дизайнера, а одразу трьох, які набрали найбільшу кількість голосів у кожному блоці. Спеціальний приз від COCOS Fashion Trade – розробку логотипа свого бренду – отримали Дора Хеґедс (Угорщина) та Олександра Воловікова (Білорусь). Боряна Ватова (Болгарія), лідерка третього дня, також набрала загальну найбільшу кількість голосів та отримала повну розробку брендингу й консалтингову підтримку просування свого бренду на ринках Європи та Ізраїлю.

Звісна річ, було складно зробити весь процес оцінювання онлайн. Ми любимо торкатися одягу, нам подобається говорити особисто, але я вражена тим, як усі прийняли поточну ситуацію. Дуже ціную, що багато молодих дизайнерів обирають стійкі практики у дизайні. Дуже важливо, щоб вони донесли повідомлення і до своїх країн. Це вплине на всю галузь протягом найближчих кількох років, − прокоментувала Ліана Сатенштейн, старша fashion-редакторка Vogue.com.

Фіналісти International Young Designers Contest 2020:

Азербайджан:

Ахмед Набієв (Ahmed Nabiyev), вибір журналу The M.O.S.T.

Фідан Садіґ (Fidan Sadig), вибір журналу The M.O.S.T.

Білорусь:

Олександра Воловікова (Aleksandra Volovikova), вибір Belarus Republic Festival моди та фотографії «Fashion Mil-Melnica mody».

Болгарія:

Боряна Ватова (Boryana Vatova), переможниця IDEAMODA young designers contest 2019.

Сімеон Атанасов (Simeon Atanasov), володар другої офіційної премії IDEAMODA young designers contest 2019.

Угорщина:

Альма Ветлені (Alma Vetlényi), вибір Hungary Fashion&Design Agency 2020.

Дора Хеґедс (Dóra Hegedűs), вибір Hungary Fashion&Design Agency 2020.

Естонія:

Анніка Кіідрон (Annika Kiidron), вибір Estonian Fashion Festival 2020.

Латвія:

Уна Берзіна (Una Berzina), переможниця Meringue Fashion Contest 2019.

Аніта Лейна (Anita Leina), вибір Meringue Fashion Contest 2019.

Литва:

Саймонас Тартеніс (Saimonas Tartenis), переможець Mados Infekcija 2019.

Молдова:

Міра Матчіна (Mira Matchina), переможниця ZGeneration YDC 2020.

Вікторія Скрипнік (Victoria Scripnic), володарка другої офіційної премії ZGeneration YDC 2020.

Нідерланди:

Тесс Ван Залінґе (Tess Van Zalinge), вибір оргкомітету IYDC-2020.

Польща:

Занета Барбаревич (Zaneta Barbarewicz), вибір Fashion Designer Awards.

Словенія:

Маса Брна (Maša Brna), вибір Ljubljana Fashion Week.

Валентина Коландер (Valentina Kolander), вибір Ljubljana Fashion Week.

Україна:

Єлизавета Кирилова (Elizaveta Kirilova) & Владислав Дзівідзінський (Vladislav Dzividzinsky), Ґран-прі національного конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» 2020.

Катерина Гелла (Kateryana Hella), Ґран-прі національного конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє» 2020.

На онлайн-медіаконференції арт-куратор Fashion Visual Art Residence Джованні Оттонелло оголосив переможця резиденції, що проходила в рамках конкурсу. Під час FVAR міжнародні команди – фотографів та дизайнерів-фіналістів конкурсу – спільно створювали онлайн fashion-stories. Перемогу у FVAR здобула фотографиня Марія Правосуд, вона нагороджена стипендією на навчання у IED − Istituto Europeo di Design.

Організатор конкурсу – Ukrainian Fashion Council. Проведення конкурсу відбулося за підтримки Українського культурного фонду. Партнером конкурсу та співорганізатором Fashion Visual Art Residence став IED – Istituto Europeo di Design.

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