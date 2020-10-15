Якщо хочеться змін в житті, може, варто почати … зі стрижки? Зміна іміджу допоможе вам по-іншому подивитися на себе. Ми зібрали для вас модні стрижки 2020 на фото, щоб ви могли вибрати найкращий варіант.

ТОП-5 модних стрижок 2020 року

Боб

Боб вже не перший сезон на піку популярності. Ця стрижка полюбилася тисячам стилістів і модниць в усьому світі. Тим більше, що довжина в боба може бути різною – від каре до ультракороткої. Тому й вибір варіацій – величезний!

Але не майте ілюзій, що боб – це стрижка, яка не потребує укладки. Навпаки, боб вам доведеться укладати незалежно від його довжини щоранку. Ефектний вигляд цієї стрижки залежить саме від того, як ви це зробите! Подивіться пару-трійку відеоуроків, проконсультуйтеся з майстром, придбайте спеціальний засіб для укладки, і тоді ви точно легко навчитеся надавати вашій стрижці вигляд, як на обкладинках глянцю.

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Паж

Ще одна чудова ідея для тих, хто давно мріє про коротку стрижку. Паж завжди вигідно виглядає з чолкою – рівною, градуйованою або рваною. Якщо у вас кругле обличчя, асиметрична чолка візуально зробить його вужче, а паж трохи витягне форму. Ідеальне поєднання!

І не слухайте тих, хто каже, що паж – це занадто «чоловіча» стрижка. Навпаки, дівчатам вона додає жіночності та ніжності!

Стрижка з чолкою-«шторками»

Давно думаєте про чолку? Саме час! У тренді – довгі і середньої довжини стрижки з чолкою, укладеною симетрично по обидва боки лоба. Візуально це трохи нагадує шторки, саме тому чолка й отримала свою назву.

Вона класно виглядає і з розпущеним волоссям, і з зібраною зачіскою. Можна трохи підкрутити кінці чолки плойкою – це додасть образу жіночності. Рівна ж вигідно виглядає з високим хвостом: в міру строго і дуже стильно!

Каре

Класичне каре середньої довжини з рівним зрізом знову в моді. Хоча, про що це ми? Стрижка, як в Уми Турман у «Кримінальному чтиві», завжди виглядала, виглядає і буде виглядати дорого і стильно!

Невеликий лайфхак: каре найкраще виглядає на густому волоссі, та якщо природа не нагородила вас пишною шевелюрою, просто начешіть трохи волосся біля коренів. Такий об’єм надасть каре ідеальну форму!

Волосся до плечей

Це ідеальний тренд! І для тих, хто якраз у процесі відрощування каре, і для тих, хто хоче відрізати волосся, але не готовий до коротких стрижок. Середня довжина до плечей – це та сама «золота середина», яку варто вибрати, якщо хочеться чогось новенького, але не кардинального!

Пам’ятайте, що тренди – це лише орієнтир. Спробуйте зміксувати кілька трендів, наприклад, чолку-«шторки» і середню довжину. Не бійтеся експериментувати, і ви точно знайдете свою ідеальну стрижку, в яку закохаєтесь!

Фото – iStok, @vicky_mare, @leostasia, @malvina.chuklia

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