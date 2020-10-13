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MUST HAVE: Із чим носити шкіряні куртки восени 2020

шкіряна куртка

Шкіряна куртка – це річ, яка ніколи не виходить з моди. Як обрати куртку на осінь 2020 – читай у нашому матеріалі вже зараз. 

Якщо говорити про шкіряні куртки, то цього сезону на подіумі часто-густо можна подибати косухи. Тільки, на відміну від класичного чорного варіанту, дизайнери віддали перевагу додаванню кольору і представили у своїх колекціях барвисті моделі – червоні, зелені, сині, жовті.

вибрати шкіряну куртку

Не вийшли з моди і «шкірянки» пастельних і пудрових відтінків. У них поєднуються зухвальство і ніжність, тож такі моделі чудово гармоніюють із легкими сукнями, туфельками та витонченими капелюшками.

моделі шкіряних курток 2020

Особливий шик – світлі куртки із замші. Рожеві, білі, бежеві – вони прекрасно доповнять будь-який романтичний лук. А додати яскравості допоможе пишнобарвна шийна хустка.

трендові шкірянки 2020

Зверни увагу на шкіряні куртки з патчами, блискітками, ґудзиками, паєтками й вишивкою, вони мають дуже стильний вигляд. Незвичний декор перетворює класичну «косуху» на справжній витвір мистецтва!

Вдалу комбінацію з такими моделями складуть джинси із завищеною талією та ґранжеві черевики. Утім, із класичними човниками лук теж вийде вельми яскравий, просто стриманіший.

тренди осінь 2020

Традиційне поєднання чорної шкіряної куртки з вузькими чорними штанцями-скинні вже багато сезонів посідає лідерську позицію. Доповни образ кросівками й дістанеш крутий образ у стилі street style, а якщо тобі хочеться мати максимально сексуальний вигляд, взувай ботильйони на підборах і нанеси на губи яскраву червону помаду. Жоден хлопець не зможе пройти повз!

косухи вибрати 2020

Розвести класичні звичні луки можна, обравши «шкірянку» over size із широкими плечима. Не варто застібати блискавки: така куртка має бути недбало накинутою на плечі. Із взуття віддай перевагу моделям на закаблуках, вони додадуть образові жіночності.

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Є ще одна популярна модель сезону – шкіряна куртка «металічного» відтінку. Срібна чи золота, вона будь-який образ перетворить на святковий! Носити її можна з чим завгодно, вона в будь-якій комбінації видається стильною – як із чорною маленькою сукнею, так і з джинсами-бойфрендами.

шкіряна куртка

Як бачиш, цієї осені шкіряна куртка – must have! Завваж, щоби блискавка була навскіс – це головна розпізнавальна риса справжньої «косухи». А колір, декор, довжину обирай за смаком – тут прогадати неможливо!

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Фото: IStock

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