Модний макіяж 2020 важко уявити без тіней. Які текстури та кольори обрати, щоб виглядати яскраво і доречно? Ми про все дізналися. Тенденції в макіяжі завжди визначаються модними показами, а відтінки – Інститутом кольору Pantone. Якими ж мають бути модні тіні 2020, читай у нашому матеріалі.

Макіяж 2020: наймодніші кольори тіней сезону весна-літо

Червоний, оранжевий, жовтий

Тренд цього року – мейк очей у яскравих сонячних кольорах. Червоний, оранжевий та жовтий можна поєднувати у техніці амбре, або ж використати, як моноколір. Тоді весь образ буде ультраяскравим. Найгарячіший колір сезону – оранж.

Рожевий, бузковий

Зробити легкий смокі айс можна за допомогою вічних фаворитів – рожевого та бузкового кольорів. Вони допоможуть пом’якшити образ та дозволять зробити акцент в макіяжі на губи. Чудово підійдуть на кожен день.

М’ятний

М’ятний – один із найсвіжіших кольорів у палітрі. Лише від одного погляду на нього по шкірі пробігає легенький холодок. Для пори осінньої прохолоди м’ятний мейк очей – те, що потрібно.

Червоний, жовтий та зелений неон

Більше ядучого кольору – запускайте неон! Не бійся бути занадто яскравою, особливо, коли на вулиці знову з’явиться сонечко. З неоновими тінями червоного, жовтого та зеленого відтінку на будь-якій вечірці ти справиш незабутнє враження. Такий вибір не для сором’язливих. Неон створений для дівчат, які не бояться нічого!

Колір морської хвилі

Макіяж 2020 не обійдеться без світлої блакиті або темно-синьої штормової хвилі. Ось і маєш новий крутий відтінок тіней для повік.

Димчатий сірий

Якщо ти досі не готова до експериментів у макіяжі, пропонуємо створити сіру димку. Такий колір для мейку використовували навіть на шоу Tom Ford і Brandon Maxwell. Тож сміливо можна повторювати, без страху, що хтось назве сірою мишкою.

Золотий

Хочеш підкреслити свою круту засмагу? Тоді класним варіантом у макіяжі очей для тебе стануть золоті або бронзові тіні, розтушовані по всій повіці. Ти просто зобов’язана сяяти!

Макіяж 2020: наймодніші кольори тіней взимку

Нюд, нюд і ще раз нюд! Просто кричить про нюдові відтінки Інститут кольору Pantone. Цієї зими модні тіні 2020 – це пильний рожевий, сіро-коричневий, вицвілий беж. А все тому, що вони підійдуть будь-якій дівчині, незалежно від кольору та підтону шкіри, кольору очей та волосся.

Також у макіяжі очей 2020 можна використовувати і темніші відтінки, зокрема, кавово-коричневі, болотно-зелені, синьо-зелені та сливові. Але тоді потрібно обережно підбирати колір губної помади.

Резюмуючи, для макіяжу 2020 варто обирати універсальні палетки. Краще, щоб у тебе їх було дві-три. Одна – зі спокійними кольорами, які при необхідності можна міксувати, щоб створити вечірній образ. Друга – з яскравими відтінками, а третя – з неоновими кислотними кольорами. І пам’ятай, що мейк – це лише спосіб вираження твого настрою та персоналіті!

Фото: IStock

Макіяж 2020: модні тенденції

Брови 2020: модні тенденції на весь рік