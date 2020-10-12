Як використовувати кокосове масло: топ-5 косметичних процедур

Кокосове масло – новий must have засіб для догляду за собою. Воно покращує якість волосся, повертає шкірі пружність і навіть відбілює зуби. Ми про все дізналися, і готові розкрити тобі секрети цього чудо-масла.

Кокосове масло для волосся

Нерафіноване кокосове масло живить шкіру голови, зміцнюючи волосся і стимулюючи їх ріст. При цьому воно усуває ламкість і розшарування волосків, глибоко проникаючи в їх структуру. Масло кокоса ідеально підходить для відновлення локонів, пошкоджених фарбуванням чи хімічною завивкою. Наносити його потрібно рівномірно по всій довжині. Через годину змий масло звичайним шампунем.

Кокосове масло для обличчя

Сміливо використовуй масло кокоса як крем для обличчя. Нанеси його тонким шаром на шкіру, і злегка увітри подушечками пальців. Ця нехитра процедура додасть обличчю здоровий блиск і приємну ніжність. Якщо ж масло сушить твою шкіру, нанеси його на вологе лице – і ефект буде зовсім іншим.

Кокосове масло для тіла

Масло кокоса легко замінить зволожуючий крем і лосьйон для тіла. Нанеси його масажними рухами на суху шкіру. Але не перестарайся. Впевнені, результат тебе приємно здивує – шкіра стане м’якою, ніжною і оксамитовою.

Кокосове масло як засіб для зняття макіяжу

Кокосове масло акуратно знімає макіяж і прекрасно видаляє навіть водостійку туш. Більш того, воно зволожує і живить чутливу область навколо очей. А також, розгладжує зморшки і зволожує вії, сприяючи їх зростанню і густоті. Ідеально, правда?

Кокосове масло як зубна паста

Так-так, і зуби відбілити теж можна за допомогою чарівного масла. Результат не змусить себе чекати: вже через тиждень зуби стануть на тон світлішими.

Інгредієнти:

4-5 столових ложок кокосового масла,

2-3 столових ложки соди,

1 щіпка стевії,

1 щіпка куркуми.

Розтопи кокосове масло на водяній бані і розмішай всі інгредієнти. Зберігай пасту в стерилізованому закритому посуді при кімнатній температурі. При зміні запаху або кольору варто зробити нову субстанцію. Загалом термін зберігання – 3 місяці.

Як бачиш, кокосове масло – це унікальний і універсальний засіб. Сміливо купуй масло кокоса і насолоджуйся його чарівними властивостями і приємним ароматом!

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