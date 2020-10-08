Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр 2020: квітковий нейл-дизайн

Манікюр 2020: квітковий нейл-дизайн

манікюр із квітами

Ніжний квітковий манікюр – це прекрасна ідея урізноманітнити осінній образ. Ти можеш зарядитися гарним настроєм, прикрасивши нігтики квітковим орнаментом. До речі, сезонні візерунки тепер на піку популярності, тому обирай свій варіант квіткового варіанту нігтів і чекай свій запис до майстра!

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Фото: IStock

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