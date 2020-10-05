Місячний календар стрижок на жовтень 2020 вже є на сайті Нового каналу! Яскраві фарби йдуть разом з останніми теплими днями, але їх можна зберегти у своїй зовнішності. Чудовим варіантом стане свіже фарбування волосся – у природній, але більш насичений колір. Також можна спробувати змінити стиль за допомогою нової стрижки. Якщо наважишся на зміни, що стосуються волосся цього жовтня, радимо зробити це відповідно до місячного календаря стрижок на жовтень 2020. Правильно обраний день забезпечить хороший результат стрижки чи фарбування волосся.

Місячний календар на жовтень 2020: коли стригти волосся

1, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28 жовтня 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на жовтень 2020 року вказує, що ці дні стануть вдалими для змін у довжині волосся. Можна не обмежуватися підрівняними кінчиками, бо ж навіть смілива стрижка пройде прекрасно. Стрижка у ці дні зміцнить волосся, пришвидшить його ріст та подарує приплив позитивної енергії у життя.

Місячний календар на жовтень 2020: коли не варто стригти волосся

5, 8, 14, 17, 21, 22, 27, 31 жовтня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на жовтень 2020, краще відкласти похід до перукарні. У ці дні краще зробити доглядові процедури для волосся, які зміцнять його та відновлять структуру. Стрижка у такі дні може зробити волосся неслухняним та ламким.

Місячний календар на жовтень 2020: коли фарбувати волосся

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 25, 27, 28, 30 жовтня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Довго чекала, щоб оновити свій колір чи зафарбувати корені? Тоді швидше записуйся до салону або плануй домашнє фарбування. Все пройде вдало.

Місячний календар на жовтень 2020: коли не варто фарбувати волосся

1, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31 жовтня 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Фарбування волосся – складна та травматична для волосся процедура. Тому несприятливий день може лише погіршити стан волосся після фарбування.

Фото: istock

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