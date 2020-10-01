Мода осінь 2020: топ-5 незамінних речей

Ми склали список речей, які тобі точно знадобляться цієї осені! Ці корисні дрібнички допоможуть тобі завжди бути у строю.

На першому місці, звісно, парасолька! Синоптики обіцяють дощі вже через кілька тижнів, тому саме час обрати собі велику і яскраву парасолю. Враховуй, що вона має зручно складатися, адже в твоїй сумці не так багато вільного місця, а постійно носити в руках дуже незручно, правда? І не купуй чорну парасольку. Яскраві кольори здатні підняти настрій навіть у похмурий день, то чому б саме парасолі не стати барвистим акцентом у твоєму образі?

Другу позицію у нашому списку займає плащ-дощовик. Дизайнери цієї осені вирішили поставити комфорт на перше місце, і в колекціях багатьох брендів ти знайдеш найрізноманітніші об’ємні дощовики найрізноманітніших кольорів. У тренді прозорі плащики з пвх із яскравою канвою!

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Це зручно і стильно – вони можуть стати як центральною деталлю образу, так і відійти на другий план. Головне – правильно підібрати взуття та речі, які опиняться під дощовиком!

На третьому місці гумові чобітки. Цей тренд стає актуальним щоосені, і не дивно – адже більш відповідного взуття для прогулянки мокрим парком не існує. Ти можеш вибрати будь-який колір, будь-яку висоту чобітків і перетворити цей, здавалося б, простий елемент у головний модний акцент в твоєму луку.

Четверте місце міцно зайняли бомбери. Цей вид курточок став популярним ще влітку, але настільки полюбився модникам, що уявити осінній гардероб без них цього року неможливо! Вибирай бомбери з вологостійкої тканини – вони захистять тебе він невеликого осіннього дощу.

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А от від зливи доведеться ховатися під парасолькою – бомбер не передбачає наявність капюшона, і твоя укладка в таку погоду довго не протримається. До речі, зверни увагу на курточки золотих і «металевих» кольорів, ці відтінки – безсумнівний хіт осені!

На п’ятому місці помада цукерково-рожевого кольору! Всі світові косметичні бренди в новому сезоні поповнили свої лінійки саме рожевими відтінками – від майже пастельного до насичено малинового. Не намагайся надати губам чіткий контур – це тепер немодно. Злегка розмитий силует губ, цукеркові відтінки babydoll – і ти в тренді! Величезний плюс таких кольорів в універсальності: вони підходять до більшості образів і доречні як на діловій зустрічі, так і в нічному клубі на вечірці!

Залишилось ще кілька тижнів до того, як осінь остаточно переможе літнє тепло. Тому саме час вибрати яскраві парасольку і гумові черевички, прозорий дощовичок, золотий бомбер і поповнити косметичку цукерковою помадкою. І ти будеш готова до будь-якої негоди!

Фото: IStock