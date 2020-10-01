Хочеш займатися спортом вдома, але місця для тренажерів та гантель немає? Тоді твій ідеальний варіант – заняття з фітнес-резинками! Вони ідеально підійдуть для будь-якого комплексу тренувань та будь-якого рівня підготовки.

Що таке фітнес-резинки?

Фітнес-резинки – це еластичні стрічки зі спеціального матеріалу у вигляді кільця. Навантаження на м’язи забезпечується за рахунок опору, яке виникає при розтягуванні резинки. Регулювати навантаження можна змінюючи амплітуду розтягування петлі.

Вправи з фітнес-резинками для рук і плечей

Що означають кольори фітнес-резинок? Як правильно вибрати фітнес резинки?

Зазвичай фітнес-резинки продаються одразу у наборах. Кожен колір відповідає певному силу опору. Тобто навантаженню у кілограмах, яке ти отримуєш при розтягуванні резинки. За ступенями жорсткості фітнес-резинки поділяються на: м’які, середні, жорсткі та дуже жорсткі.

Кольори фітнес-резинок у різних виробників можуть відрізнятися. Але зазвичай найпопулярнішими є набори зелена, синя, жовта, червона та чорна. Займаючись з кожною резинкою, ти отримаєш різне навантаження у кілограмах. Приблизно його можна визначити так:

Зелена – X-Light – до 6 кг

Синя – Light – до 8 кг

Жовта – Medium – до 12 кг

Червона – Heavy – до 15 кг

Чорна – X-Heavy – до 18 кг

У будь-якому разі виробник зазначає навантаження, якому відповідає кожна резинка у наборі. Тому ти точно не помилишся.

Вправи з резинкою на прес від Наталії Гоций

Порада. Починати заняття з фітнес-резинками слід від найлегшої до найважчої, поступово збільшуючи навантаження. Але якщо ти вже маєш хороший досвід занять спортом з додатковою вагою, то обирай відповідну резинку!

Фото: IStock