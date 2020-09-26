Вирушаючи на шопінґ, попередньо слід поцікавитися, які кольори зараз в тренді, а від яких стилісти рекомендують відмовитися цього сезону. Американські експерти Pantone Color Institute вже підготували список із 10 відтінків, які будуть модними цього сезону. Тож читай про модну восени гаму і сміливо вирушай на шопінґ.

1. За рішенням експертів інституту кольору Pantone, в ТОП-10 модних кольорів осені-зими 2020-2021 увійшов янтарно-помаранчевий відтінок (Amberglow). Він нагадує стиглий апельсин, і чудово підійде для тих, хто ніяк не може відпустити літо. Цей колір заряджає енергією і оптимізмом, додає впевненості і стимулює творчі потоки свідомості.

2. У модну палітру кольорів Pantone на сезон осінь-зима 2020-2021 також увійшов приглушено червоний відтінок (Samba). Ідеальний варіант для гардеробу будь-якої модниці! Глибокий, насичений відтінок червоного стане чудовим доповненням як повсякденного образу, так і святкового. Він додасть нотки чуттєвості та пристрасті.

3. Не менш популярним цього сезону, на думку експертів інституту кольору Pantone, буде пісочний відтінок (Sandstone). Вдалий варіант для любителів природи і шукачів простої краси. Цей відтінок нагадує мокрий пісок і має ледь помітну, приглушену розовинку. Завдяки цьому Sandstone стане прикрасою будь-якого образу, доповнивши як плісировану спідницю, так і шерстяний светр.

4. В десятку кольорів осені увійшов також класичний синій (Classic Blue). Його без сумнівів можна назвати головним кольором року 2020! За допомогою цього відтінку навіть найпалкіші любительки ділового стилю в одязі будуть виглядати як модні експерти. Присутність в палітрі Pantone класичного синього було передбачуваним.

5. ТОП-10 модних кольорів на сезон осінь-зима 2020-2021 поповнив також несподіваний варіант – жовто-лаймовий (Green Sheen). Цікаво, що експерти Pantone назвали цей відтінок сяючим зеленим. Швидше за все, причина криється в тому, що у кольору Green Sheen є неоновий зелений підтон. Незважаючи на те, що цей відтінок увійшов в палітру Pantone, використовувати його в своїх образах зможе не кожна. Зухвалий кислотний колір – колір бунтарів!

6. У сезон осінь-зима 2020-2021 модницям варто звернути увагу і на припилено-рожевий відтінок (Rose Tan). Ніжний, чуттєвий, спокійний… Він додасть твоїм образам м’якості і жіночності. З Rose Tan зачарувати оточуючих – буде раз плюнути!

7. Нарівні з уже переліченими кольорами восени-взимку 2020-2021 в тренді буде ультрамариновий зелений (Ultramarine Green). Цей глибокий відтінок був отриманий з суміші зеленого і синього. На думку колористів Pantone, цей прохолодний, складний колір відображає впевненість і самовладання людини, яка його носить.

8. Сезон осінь-зима 2020-2021 не обійдеться без червоно-коричневого відтінку (Fired Brick). Це гарний, шляхетний колір, що нагадує обпалену цеглу. Відтінок Fired Brick транслює силу, строгість, впевненість в собі і своїх силах, авторитетність, значимість… Без нього буде складно уявити діловий образ!

9. Експерти Pantone не обійшли стороною і нюдово-рожевий відтінок (Peach Nougat). Восени-взимку 2020-2021 наряди з використанням кольору персикової нуги будуть особливо актуальні! Цей відтінок передає ніжність і турботу, легкість і невимушеність. Ідеальний варіант для монохромного образу!

10. Останнім (за порядком, а не за значенням) в палітрі модних кольорів Pantone на осінь-зиму 2020-2021 став пурпурно-фіолетовий (Magenta Purple). Він вважається спадкоємцем ультрафіолету, який був на піку популярності в 2018 році. Цей складний колір заворожує і гіпнотизує, створює інтригу в образі і надає нотки таємничості.

Фото: vogue.com