Манікюр 2020: осінні мотиви. Варіанти в фото

Ми зібрали для тебе найоригінальніші і наймодніші варіанти nail design, серед яких ти зможеш вибрати найбільш відповідний твоєму образу. Утім, осінь довга – ти встигнеш «приміряти» кожен з модних покриттів нігтиків. Тож записуй!

На першому місці за популярністю восени 2020 року геометрія. Жодних складних малюнків! Тільки рисочки, лінії, кола і квадрати, що вигадливо переплітаються між собою. Утім, це може бути і зовсім не орнамент, а просто одна смужка, яка перетинає ніготь, або акуратний овал на парі-трійці пальчиків. Вибирати тобі!

На другому місці класика – французький манікюр. Складно сказати, чи виходив колись він взагалі з тренду, адже вишуканий френч підкорює своєю універсальністю: такий манікюр підходить під будь-який образ!

Не менш популярний восени 2019 року і однотонний матовий манікюр. Вибирай соковиті тони – червоний, листяно-зелений, небесно-синій. Якщо ж тобі більше подобаються пастельні тони, зупини свій вибір на пудрових бежевому, рожевому або навіть сірому. Матові, вони виглядають немов плюшеві, і надають образу м’якості та ніжності.

Сміливим дівчатам радимо звернути увагу на блискучий манікюр. Тож не дивно, що саме цей дизайн у тренді, адже у цьому сезоні дизайнери прикрасили свої колекції розсипом блискіток і паєток. Тож мерехтливий манікюр із глітером якнайкраще доповнить такий лук.

Якщо ж тобі хочеться додати в образ яскравості, і зробити це ти хочеш саме за допомогою манікюру, вибери синій або блакитний лак. Саме ці кольори інститут Pantone вніс до десятки найпопулярніших в осінньому сезоні!

Ще один варіант манікюру для сміливих дівчат – це манікюр на… одному нігтику. Попри всю свою неординарність, такий дизайн виглядає дуже стильно, і, що особливо важливо – не займає багато часу, адже нафарбувати лише один ніготь на руці значно простіше і швидше, аніж усі п’ять, правда? Якщо ж такий манікюр здається тобі занадто сміливим, нафарбуй решту нігтів нюдовим лаком. Ефект «вау» збережеться!

До речі, варто зазначити, що нюдовий манікюр теж на піку популярності. Якщо френч тобі не до смаку, а хочеться чогось ніжного і стриманого, зупини свій вибір саме на такому варіанті нігтьового дизайну. Світло-бежеві тони візуально видовжують пальчики, і рука здається більш витонченою і тендітною.

І ще один, мабуть, найбільш практичний манікюр – це лунки. При цьому вони мають бути намальовані прозорим лаком, створюючи ілюзію «відрослого» нігтика. Виглядає такий дизайн дуже оригінально. А «носити» його можна значно довше, ніж звичайний!

Фото: iStock

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