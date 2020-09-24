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Брови 2020: модні тенденції на весь рік

модні брови 2020

Які брови в моді в 2020 році – прямі, «дашком» чи дугою? Натуральні чи «ниточки» з 90-х? Чи потрібно активно вискубувати волоски або залишити природну «пишність»? Відповіді на ці та інші запитання про модні у 2020 році брови – в матеріалі!

У 2020 році стилісти радять заховати насичені олівці для брів у дальню шухляду, на піку популярності залишається натуральність. Ми зібрали 5 brow-трендів 2020 року, щоб ти вибрала, на що орієнтуватися при корекції форми і кольору брів.

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Товсті «чоловічі брови»

Якщо твої брови від природи густі й широкі, чудова новина: можеш практично нічого з ними не робити цього роціку. Хіба що коригувати аж надто неслухняні волоски. У моді широкі брови, як у Кари Делевінь, тож розслабся і просто вранці злегка розчісуй волосинки спеціальним пензликом. За бажання можеш закріпити їх воском.

брови 2020

Брові– «пір’ячка»

Ще один тренд, який закликає відкласти пінцет – брови, укладені так, щоб між волосками виднілися просвіти. Легкі, немов ті самі пір’ячка з назви, вони особливо полюбилися стилістам цього року. Тож замість пінцета озбройтеся прозорим гелем для укладання і воском для фіксації.

модні брови 2020

М’які брови

Йдеться не про жорсткість волосків, а про чіткість контура, якого в 2020-му може не бути зовсім. Просто злегка підфарбуй брови на тон світлішими, ніж ваш рідний, тінями, щоб створити такий собі ефект «пудри». Такі бровки відмінно доповнять нюдовий макіяж.

модні брови 2020

«Невидимі» брови

А якщо точніше – знебарвлені. На такий експеримент зважиться не кожна, але дівчатам, які будуть готові на такий крок, звання «наймоднішої подружки» у 2020 році забезпечене! Найбільший плюс знебарвлених брів, мабуть, у тому, що їх майже не потрібно причісувати, укладати та фарбувати щодня – адже вони практично непомітні! Це суттєво економить час вранці.

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Публикация от 91Lab (@91lab_official)

Тонкі брови

Якщо у вас від природи тонкі бровки, це не привід засмучуватися і шукати способи нарощування. М’які, натуральні тонкі брови завжди в моді. За ними складніше доглядати, потрібно регулярно коректувати форму, вигин, можливо, трохи підмальовувати… Зате тонкі бровки надають образу ніжності й романтичності! Важливо: ми зараз не говоримо про «ниточки», намальовані брови й татуаж, адже це все вже не про натуральність.

тонкі брови

Як бачимо, спектр трендів брів у 2020 досить широкий, тож головне – підібрати саме те, що підходить особисто тобі. Не варто вискубувати густі брови до ниточок або кардинально міняти їх форму! У тренді – натуральність, намагайся максимально бути самою собою, а не підлаштовуватися під журнальні картинки.

Фото – istock.com, pixabay.com

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