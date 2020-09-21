ОСІННІЙ МАКІЯЖ 2020: Модні тренди

Цієї осені забудь про скромний макіяж! У тренді – яскраві акценти, стрілки і барвисті тіні. Макіяж осені 2020 – це сміливість, зухвалість і соковитість. Ми зібрали для тебе найактуальніші і модні тренди в макіяжі: надихайся і експериментуй!

Губи

Цієї осені забудь про чіткий контур! Твої губки повинні виглядати так, ніби ти щойно цілувалася. Злегка розмазана помада, ефект «обвітрених» губ – ось те, що візажисти пропонують тобі спробувати в новому сезоні. Заміни помаду модним тінтом: він лягає саме так, як вимагають тренди макіяжу осені 2020!

Серед усіх кольорів помад і тінтів віддай перевагу б’юті-засобам сливових і вишневих відтінків з блиском. Відклади на час матові помадки і заміни їх глянцевими.

Рум’яна

Поповни свою косметичку ніжними рожевими рум’янами і нанось їх широким пензлем не тільки на вилиці, а й на скроні, повіки і навіть лоб! Ванільний цукерково-квітковий образ доповни легким блиском і світло-коричневою тушшю.

Очі

Восени 2020 на піку популярності стрілки. Якщо ти звикла лайнером малювати тонку смужку по лінії росту вій, час вдосконалювати свої навички. Сміливо виводь жирну стрілку, розтушовуй її і додавай незвичайні вигини. Такий сміливий макіяж – відмінне рішення для вечірки! І ще один цікавий хід від світових візажистів. Спробуй нанести тіні під брови, а не на рухому повіку! Так, це здається трохи дивним на перший погляд, але насправді виглядає такий макіяж дуже стильно.

Брови

Щоб твій макіяж відповідав трендам осені 2020, забудь про темні тіні для брів і контрастні олівці. На піку популярності – натуральні світлі відтінки.

Але хочеться нагадати тобі й про те, що слідувати трендам, звичайно, важливо, але не варто фанатично «приміряти» їх всі!

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