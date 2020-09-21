Новий каналG.spaceНА СТИЛІОСІННІЙ МАКІЯЖ 2020: Модні тренди

ОСІННІЙ МАКІЯЖ 2020: Модні тренди

макияж 2020

Цієї осені забудь про скромний макіяж! У тренді – яскраві акценти, стрілки і барвисті тіні. Макіяж осені 2020 – це сміливість, зухвалість і соковитість. Ми зібрали для тебе найактуальніші і модні тренди в макіяжі: надихайся і експериментуй!

Губи

Цієї осені забудь про чіткий контур! Твої губки повинні виглядати так, ніби ти щойно цілувалася. Злегка розмазана помада, ефект «обвітрених» губ – ось те, що візажисти пропонують тобі спробувати в новому сезоні. Заміни помаду модним тінтом: він лягає саме так, як вимагають тренди макіяжу осені 2020!

осенний макияж

Серед усіх кольорів помад і тінтів віддай перевагу б’юті-засобам сливових і вишневих відтінків з блиском. Відклади на час матові помадки і заміни їх глянцевими.

осенний макияж 2020

 

Рум’яна

Поповни свою косметичку ніжними рожевими рум’янами і нанось їх широким пензлем не тільки на вилиці, а й на скроні, повіки і навіть лоб! Ванільний цукерково-квітковий образ доповни легким блиском і світло-коричневою тушшю.

макияж 2020

Очі

Восени 2020 на піку популярності стрілки. Якщо ти звикла лайнером малювати тонку смужку по лінії росту вій, час вдосконалювати свої навички. Сміливо виводь жирну стрілку, розтушовуй її і додавай незвичайні вигини. Такий сміливий макіяж – відмінне рішення для вечірки! І ще один цікавий хід від світових візажистів. Спробуй нанести тіні під брови, а не на рухому повіку! Так, це здається трохи дивним на перший погляд, але насправді виглядає такий макіяж дуже стильно.

макияж 2020

макияж 2020

Брови

Щоб твій макіяж відповідав трендам осені 2020, забудь про темні тіні для брів і контрастні олівці. На піку популярності – натуральні світлі відтінки.

макияж 2020

Але хочеться нагадати тобі й про те, що слідувати трендам, звичайно, важливо, але не варто фанатично «приміряти» їх всі!

Фото – iStock

beauty секреты gspace модные новости