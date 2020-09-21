Взуттєві тренди осені 2020: Що носити?

Попри те, що поки за вікном сонячно й тепло, ми всі чудово розуміємо, що час готуватися до осінніх похолодань і дощів, адже, хочеш не хочеш, а на календарі вже вересень. І, значить, саме час прощатися з легкими туфлями та босоніжками і «вигулювати» осінні черевички та чобітки. Тому ми вирішили розповісти тобі, на що варто орієнтувати цієї осені при виборі взуття, і які тренди будуть «правити бал» у цьому сезоні!

Цієї осені вибір модних моделей взуття величезний, тому потрапити в халепу вкрай складно. Але, звісно, все-таки варто розібратися в тонкощах і деталях актуальних трендів, щоб вибрати максимально стильну пару.

Не так давно ми вже писали, що у 2020 році знову стало модним одягати під туфлі та босоніжки шкарпетки. Цей тренд триває і восени, тільки замість комплекту шкарпетки + туфлі дизайнери пропонують звернути увагу на чоботи і півчобітки з уже «вбудованими» шкарпетками. Найчастіше «шкарпеткова» частина взуття починається від щиколотки, щільно обтягуючи литку. Це можуть бути як текстильні варіанти, так і моделі з тонкої шкіри або замші. Головне, щоб вони виглядали, як довгі облягаючі шкарпетки або гольфи. Таке взуття підкреслює стрункі ніжки, проте з ним варто бути обережними власницям об’ємних литок і широких щиколоток: чоботи-шкарпетки можуть візуально зробити ці місця ще більшими.

Не менш популярними цієї осені будуть і високі чоботи. При цьому що вище буде закінчуватися таке взуття, то краще. З подібними чобітками ідеальний комплект складуть скромні сукні-міні. Однак варто врахувати, що декольте не має бути надто глибоким, інакше ти ризикуєш виглядати вульгарно.

До речі, зверни увагу на моделі зі шнурівкою – модний тренд, який цієї осені підкорив подіуми.

Ще один хіт нового сезону – це взуття з хутром. При цьому колір пухнастого декору можеш вибрати будь-який: від класичних чорного і сірого до кислотних відтінків. Хутро може бути де завгодно – на носку, на халявах, розподілятися по всій висоті чобітків – тут теж можеш вибирати на свій смак.

Якщо ти любиш бути в центрі уваги, зупини свій вибір на блискучих моделях, яких восени безліч у всіх взуттєвих колекціях. Стрази, паєтки, металік – все, що блищить і переливається – у тренді! Особливо ефектно виглядатимуть високі чоботи, всипані блискітками – вони відмінно підійдуть для будь-якої вечірки.

Не менш популярне в цьому сезоні й біле однотонне взуття. Це можуть бути ботильйони, чобітки на шпильці або товстих підборах, черевички на пласкій підошві. Тут враховуй власні уподобання та зручності.

Якщо ж тобі білий колір здається занадто небезпечним – мовляв, легко забруднити в осінніх калюжах, зверни увагу на червоні моделі. Вогненно-червоні чоботи або черевики стануть яскравим акцентом у будь-якому образі.

Для всіх прихильниць взуття без підборів ця осінь приготувала відмінний подарунок! У тренді – гранжеве грубе взуття. Синяво-чорні черевики на товстій «тракторній» підошві знову в моді. Доповни їх легкою сукнею, і отримаєш романтичний образ з родзинкою.

Ще однією родзинкою в образі можуть стати ботильйони з незвичайними підборами. Дизайнери перевершили самих себе і створили взуття з підборами абсолютно небачених форм: «бочки», скошені, схожі на келихи, прозорі, зі стразами, з намистинами та ін. Фантазії немає меж!

До речі, найчастіше такі підбори зустрічаються на ультрамодному оксамитовому взутті. Так, це, безперечно, не найпрактичніші моделі для повсякденного носіння, адже оксамит і велюр легко зіпсувати й забруднити, однак для святкової вечірки чи світського прийому таке взуття стане відмінним рішенням!

Ще один тренд, який прийшов до нас з 80-х – це чоботи-слаучі, з «пом’ятою» халявою. Вони можуть бути зроблені зі шкіри, замші або з того ж оксамиту і велюру. Їх плюс в універсальності: слаучі гармонійно доповнять образ як із сукнею, так і з брюками.

Як бачиш, у тренді восени безліч найрізноманітнішого взуття, тому обрати модель до смаку нескладно! Не соромся пройтися по магазину у вподобаних чобітках, щоб зрозуміти, чи зручно тобі в них. Не бійся вибирати модель, яка раніше тобі здавалася зовсім безглуздою: сміливі експерименти в цьому сезоні дизайнерами лише заохочуються!

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