Що є в гардеробі кожної дівчини? Правильно, джинси! Адже коли не знаєш, що вдягнути, завжди можна зробити вибір на їх користь. Мода 2020 року диктує свої правила щодо трендових фасонів цього предмету гардеробу. У магазинах можна знайти денім на будь-які смак, фігуру та кишеню. Але які ж джинси обрати, щоб бути модною у 2020 році? Щоб визначитися зі своїм фаворитом, пропонуємо переглянути трендові джинси з модних показів сезону 2020.

1970-ті

Кльош, кльош, кльош! Давай згадаємо буремний дух 70-х і повернемо у гардероб джинси-кльош. Особливо круто вони підійдуть дівчатам високого зросту і з довгими ногами. Така модель зробить силует візуально стрункішим та вдало підкреслить талію. Дівчатам з вузькими стегнами джинси-кльош компенсують об’єм та гармонізують фігуру. Не бійся експериментувати в цьому сезоні.

Екстра-об’єм

Забудь про прямі джинси! Цього сезону тобі потрібен об’єм! І це не лише про зачіску. Обираючи джинси 2020, зверни увагу на модель на кілька розмірів більше. Парадокс, але така пара може добре підкреслити витончену жіночу фігуру та приховати кілька зайвих сантиметрів. Мішкуватість додасть певної недбалості твоєму образу. Спробуй поєднати джинси з екстра-об’ємом і облягаючий верх.

Низька посадка

У 2020 в моді нульові. А тому дизайнери намагаються повернути у гардероби дівчат джинси з низькою посадкою. Ще не так давно джинси, з яких виднілися стринги чи звичайні трусики, вважалися моветоном. Тепер же низька посадка з коротким топом, що оголює живіт, стане трендом. Якщо ти любиш старі кліпи Бритні Спірс або Spice Girls, тоді точно знаєш, де шукати референси. А якщо у твоїй шафі завалялися джинси зі шкільних років, можна ризикнути та спробувати в них влізти.

Скінні

Любиш джинси-скінні? Тоді не переймайся, адже в цьому сезоні вони теж у тренді! На модних показах можна побачити не лише свіжі ідеї, а й тенденції минулих років. Не дарма ж кажуть, що нове – це добре забуте старе. Brandon Maxwell і Brock Collection показали класичні блакитні пари з товстого деніму. Свої джинси скінні ти з легкістю зможеш знайти у будь-якому магазині. Здається, що вони й не сходили з вітрин.

З помітним переднім швом

Колекції брендів вподобали джинси з помітним швом по центру ноги. Величезний плюс – таке рішення можна знайти в будь-якій моделі, яка тобі подобається. Хоч то скінні, кльош чи екстраоб’єм, помітний шов по центру ноги буде добре виглядати на будь-якій парі. До того ж, такий шов візуально буде подовжувати ноги. Обережно до цієї деталі потрібно ставитися, лише якщо в тебе не найрівніші ноги в світі.

Фото: IStock, Vogue

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