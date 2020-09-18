Гідрофільна олія – тенденція в очищенні шкіри, яка полюбилася б’ютіголікам з усього світу. Безліч мейкап артістів вже давно забули про міцелярну воду та молочко для зняття макіяжу. Щоб змити залишки мейку, вони використовують азіатський аналог – гідрофільну олію для обличчя. Але чому? Давай розбиратися.

Що таке гідрофільна олія?

Гідрофільна олія – це засіб для зняття макіяжу та очищення шкіри обличчя. Він складається з олій та емульгаторів. При контакті з водою гідрофільна олія перетворюється на легке молочко, яке дозволяє очистити шкіру від мейку. Така формула добре усуває залишки макіяжу, адже глибоко проникає в шкіру, розчиняючи косметичні засоби. На відміну від міцелярної води, яка підсушує шкіру, гідрофільна олія робить її зволоженою та сяючою.

Демакіяж: як правильно змивати косметику

Гідрофільна олія підходить до будь-якого типу шкіри. Це універсальний засіб, тому він однаково добре працює з сухою чи схильною до жирного блиску шкірою. Такий засіб навіть краще очистить пори від мейку та забруднень, ніж звичайна міцелярна вода або молочко.

Тренд на гідрофільні олії для обличчя прийшов з Азії. Зараз цей засіб можна знайти у лінійці будь-якого косметичного бренду: від мас-маркету до люксу. Тому не обов’язково шукати гідрофільну олію лише на азіатському б’юті-ринку.

Для чого потрібна гідрофільна олія?

Зазвичай гідрофільну олію використовують для зняття макіяжу. Але вона добре підходить і для інших цілей. За допомогою гідрофільної олії можна:

знімати макіяж та очищати шкіру обличчя

робити тонізуючий та anti-age масаж обличчя

використовувати замість гелю для душу

зволожувати волосся та очищувати шкіру голови

покращувати стан брів та вій.

Гідрофільна олія використовується дуже економно. Тобі достатньо лише кілька крапель, щоб змити макіяж або зробити масаж. Ціна на нього може видатися зависокою. Але враховуючи те, що гідрофільну олію роблять із натуральних інгредієнтів високої якості, інакше бути не може.

Як використовувати гідрофільну олію для зняття макіяжу?

Зняти макіяж гідрофільною олією зовсім нескладно. Просто слідуй наступним крокам:

Нанеси 2-3 краплі гідрофільного масла на суху руку, розітри його в долонях та нанеси на обличчя. Легко помасажуй обличчя, ретельно проходячи пальчиками кожен сантиметр шкіри. Потім намочи долоні водою та очищувати обличчя. При контакті з водою гідрофільна олія почне перетворюватися на молочко жовтуватого кольору. Вмий обличчя проточною водою, ретельно усуваючи залишки гідрофільного масла та макіяжу. Обов’язково вмийся повторно, використовуючи свій улюблений мус, пінку чи гель для вмивання. Гідрофільна олія не повинна залишитися на шкірі після використання, адже вона може забивати пори.

Як зробити масаж гідрофільною олією?

Гідрофільну олію також використовують і для масажу обличчя. Його можна проводити у косметолога або в домашніх умовах. Гідрофільна олія має хороший тонізуючий та anti-age ефект.

Якщо хочеш зробити масаж обличчя з гідрофільною олією, є два варіанти: руками або ж спеціальним масажним роликом. Останній можна знайти у будь-якому б’юті-магазині. Зазвичай масажні ролики роблять з натурального каменю, який додатково охолоджує шкіру. Хоч який би спосіб ти обрала, варто слідувати наступним правилам:

виконувати масаж обличчя слід строго по масажних лініях

важливо не розтягувати шкіру обличчя, щоб запобігти зморшкам

проводити масаж за допомогою гідрофільного масла можна одразу під час вечірнього вмивання

не затягуй тривалість процедури

завжди змивай гідрофільна олія з обличчя та додатково вмивайся пінкою чи гелем.

Що ще потрібно знати про гідрофільну олію?

Гідрофільну олію для обличчя краще зберігати у холодильнику. Низькі температури згустять її та зроблять приємнішим для використання. Холодна олія допоможе твоїй шкірі прокинутися вранці та запустить циркуляцію в капілярах.

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