Весілля вже у 2020 році, а ти не можеш визначитися із сукнею? Ми підібрали модні весільні образи на будь-який смак. Надихайся фотопідбіркою

Який варіант весільної сукні вибрати? Адже їх так багато! Світові дизайнери створили десятки образів до цієї події. Навіть найпримхливіша і найвимогливіша наречена зможе вибрати. Однією з тенденцій 2020 року став мінімалізм та індивідуалізм. Тому можна дозволити собі найсміливіші образи, навіть білий брючний костюм. Але якщо ти мрієш про розкішну пишну сукню, хто тобі може заборонити її придбати?

Дивись варіанти трендових весільних суконь 2020 року, вибирай, і нехай все пройде гладко!

Monique Lhuillier

Oscar de la Renta

Lela Rose

Randi Rahm

Marchesa

Pronovias

За матеріалами iStock.com, brides.com

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