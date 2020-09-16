Мода осінь 2020: топ-5 незамінних речей

Осінь поступово витісняє спекотне літо, і дедалі частіше нам доводиться замість легкої майки надягати лонгслів або накидати поверх футболки бомбер. І це ж лише початок! Щоб до моменту приходу холодів і дощів бути підготовленою, ми склали список речей, які тобі точно знадобляться цієї осені!

На першому місці, звісно, парасолька! Синоптики обіцяють дощі вже через кілька тижнів, тому саме час обрати собі велику і яскраву парасолю. Враховуй, що вона має зручно складатися, адже в твоїй сумці не так багато вільного місця, а постійно носити в руках дуже незручно, правда? І не купуй чорну парасольку. Яскраві кольори здатні підняти настрій навіть у похмурий день, то чому б саме парасолі не стати барвистим акцентом у твоєму образі?

Другу позицію у нашому списку займає плащ-дощовик. Дизайнери цієї осені вирішили поставити комфорт на перше місце, і в колекціях багатьох брендів ти знайдеш найрізноманітніші об’ємні дощовики найрізноманітніших кольорів. У тренді прозорі плащики з пвх із яскравою канвою!

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Це зручно і стильно – вони можуть стати як центральною деталлю образу, так і відійти на другий план. Головне – правильно підібрати взуття та речі, які опиняться під дощовиком!

На третьому місці гумові чобітки. Цей тренд стає актуальним щоосені, і не дивно – адже більш відповідного взуття для прогулянки мокрим парком не існує. Ти можеш вибрати будь-який колір, будь-яку висоту чобітків і перетворити цей, здавалося б, простий елемент у головний модний акцент в твоєму луку.

Четверте місце міцно зайняли бомбери. Цей вид курточок став популярним ще влітку, але настільки полюбився модникам, що уявити осінній гардероб без них цього року неможливо! Вибирай бомбери з вологостійкої тканини – вони захистять тебе він невеликого осіннього дощу.

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А от від зливи доведеться ховатися під парасолькою – бомбер не передбачає наявність капюшона, і твоя укладка в таку погоду довго не протримається. До речі, зверни увагу на курточки золотих і «металевих» кольорів, ці відтінки – безсумнівний хіт осені!

На п’ятому місці помада цукерково-рожевого кольору! Всі світові косметичні бренди в новому сезоні поповнили свої лінійки саме рожевими відтінками – від майже пастельного до насичено малинового. Не намагайся надати губам чіткий контур – це тепер немодно. Злегка розмитий силует губ, цукеркові відтінки babydoll – і ти в тренді! Величезний плюс таких кольорів в універсальності: вони підходять до більшості образів і доречні як на діловій зустрічі, так і в нічному клубі на вечірці!

Залишилось ще кілька тижнів до того, як осінь остаточно переможе літнє тепло. Тому саме час вибрати яскраві парасольку і гумові черевички, прозорий дощовичок, золотий бомбер і поповнити косметичку цукерковою помадкою. І ти будеш готова до будь-якої негоди!

Фото: IStock