Модний манікюр в 2020 році порадує тебе своїми тенденціями. Звичайно, класика залишається класикою – френч і пастель завжди актуальні, але готуйся протестувати багато цікавих і неординарних ідей в нігтьовому дизайні. Дивись фото і вибирай, який манікюр зробити в 2020. Ідей вистачить на всі 366 днів!

Синій і блакитний манікюр 2020

У 2020 році наймодніший колір – класично синій, і якщо ти завжди довго вибираєш, якого відтінку зробити нігтики, можеш зупинитися на синьому або всіх тонах блакитного, і точно не прогадаєш!

Мінімалістичний манікюр 2020

Все так же на піку популярності залишаються дизайни з крихітними точками, смужками, невеликими геометричними фігурами, «ляпками» або просто однотонні. Відтінок вибирай сама, в 2020 році колір не грає особливої ​​ролі, тож прояви фантазію! Але пам’ятай, в моді – синій.

Флористичні візерунки і манікюр 2020 з квітами

Не залежно від пори року, квіткові візерунки в манікюрі завжди залишаються актуальними, адже вони відразу додають образу жіночності та ніжності. Якщо не любиш квіти на нігтях, віддай перевагу пальмовим листочкам або абстракції в зелених тонах, це завжди стильно виглядає!

Манікюр 2020 з малюнками

Для дівчат, які кожен раз хочуть від свого майстра манікюру чогось новенького і незвичайного, ідеальним рішенням стануть найрізноманітніші малюнки. Це можуть бути фрукти, птахи, тварини, гори, сніжинки і т.д.

Манікюр 2020 з блискітками

Такий дизайн завжди виглядає святково, не залежно від того, чи покриєш ти блискучим лаком весь ніготь, або наклеїш невеликі стразики. А може, проявиш фантазію, і намалюєш блискучі візерунки? Не бійся творити й експериментувати!

Манікюр 2020 зі смужками

Окреме місце серед дизайнів в новому 2020 році займає манікюр з смужками. Кольоровими, монохромними, райдужними, чорно-білими, вертикальними, горизонтальними, діагональними. Немає канонів! Головне – підвищена смугастість!

Не обов’язково перемальовувати один в один варіанти, показаних в матеріалі. Це твоя дошка натхнення: змішуй фарби, дизайни, стилі і створюй свій особливий манікюр в 2020 році!

