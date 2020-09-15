Прийшла осінь, а значить настала пора переодягатися з легких пальто в утеплені куртки і парки. Ну і, звичайно ж, діставати улюблені головні убори, які все літо припадали пилом у шафах. А може, ви хочете купити щось новеньке? Що зараз в моді – дивись в нашому матеріалі!

Кепі

Кепі знову входять у моду. Характерний головний убір newsboys стане одним з основних трендів у головних уборах осені 2020. Вони чудово пасують майже під будь-який верхній одяг. Тепер їх роблять і зі шкіри – головного матеріалу майбутнього сезону.

Рибальські капелюхи

На подуімах в колекціях осінь-зима 2020/2021 з’явилися рибальські капелюхи. Бренди Alberta Ferretti, Lanvin, Burberry, Self-Portrait ввели їх у свої колекції. Атласні, бавовняні, нейлонові або навіть подвійні, з соломи і тканини – будь-який варіант не залишить вас непоміченою.

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Капелюх

Для дівчат, які люблять класику, чудовим рішенням стануть капелюхи, з широкими або вузькими крисами. Такий головний убір має стильний вигляд. Тільки не забувай – якщо ти невисокого зросту, то крислата модель може перетворити тебе на «гриб». Тому мода модою, а здоровий глузд – понад усе!

Хустки

Раніше хустки пов’язували на голову тільки бабусі, а тепер це один із найбільш модних трендів сезону! Весь «сік» у кольорі: вибирай яскраві контрастні хустки і вигадуй, як незвично їх зав’язати – існує більше ста різних варіантів! До речі, образ із хусткою прекрасно доповнять великі круглі окуляри, вийде класичний кінообраз. Спробуй!

Кепка

Якщо ти затята прихильниця кепок і після літа тобі дуже не хочеться ховати улюблений головний убір в шафу – НЕ ХОВАЙ! Кепки залишаються у тренді і восени 2020-го. Звісно, від пронизливого вітру і морозів вони не врятують, але теплої осені стануть чудовим доповненням до твого стильного образу.

Панамка

Панамки асоціюються у більшості людей з дитинством – батьки всім нам одягали цей капелюх відпочинку, «щоб сонечко не напекло». А тепер ми виросли, але від панамки і тепер нікуди не дітися. Цієї осені вона стала одним із головних трендів на світових подіумах!

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Берети

У колекціях багатьох дизайнерів можна помітити берети. Але, оскільки вони не дуже захищають від холодного вітру, фахівці пропонують носити їх поверх хусток, поєднуючи два тренди в одному! Виходить стильно і креативно.

Така різноманітність модних трендів не може не радувати. Вибирай, що підходить тобі найбільше і притягуй погляди на прогулянках.

Фото: Vogue.com