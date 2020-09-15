Красивий колір вирішує у манікюрі все. Якщо ви втомилися від візерунків на нігтиках, то, може, час від них відмовитися й зосередитися на однотонному покритті? Це додасть вашому образу елегантності та шарму й буде доречним до будь-якого вбрання. Які кольори зараз у моді? Ми зібрали кольорову палітру 2020 року, яка ідеально підійде для яскравого манікюру.

Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Яскравий червоний

Цей колір залишається популярним завжди! Яскравий, звабливий, стильний, він підходить практично до будь-якого образу.. Цього року особливо популярний червоний – полум’яний відтінок, який Pantone назвав Flame Scarlet (Палаючий Червоний), саме цей насичений колір в топі у всіх майстрів!

Синій

Було б дивно, якби головний колір року не потрапив в цю добірку, правда? Класичний синій, глибокий, як нічне літнє небо, дуже полюбився модницям вже з початку року, і цілком закономірно, що восени він набирає ще більших обертів!

Блакитний

Всі відтінки блакитного також в тренді: від напівпрозорого світлого до відтінку Faded Denim (вицвілий денім) і бірюзи. Блакитні тони ідеально підходять до романтичних образів, до casual луку з джинсами і навіть офісних брючних костюмів. Варіюйте насиченість тону кількістю нанесених шарів і експериментуйте – можливо, вам захочеться поєднати в одному манікюрі відразу кілька блакитних відтінків. Дуже стильно!

Пастель

Для тих же, хто не люблять яскраві кольори, ідеальним рішення стануть ніжні лаки пудрових відтінків. Легкий, немов серпанок, рожевий, витончений беж, що вабить лавандовий, елегантна «слонова кістка» – вибирайте, який тон вам більше до смаку! У палітрі Pantone є ультрамодний Chive (Зубчик часнику) – дуже незвичайний колір, який підійде абсолютно до будь-якого образу і не набридне навіть через 3 тижні 🙂

Жовтий

Сонячні жовті відтінки теж у моді, і це – не виняток! Від м’якого лимонного до насиченого кольору пелюстків соняшнику, немає жодних обмежень. Жовтий колір піднімає настрій, і сонячний манікюр однозначно стане яскравим акцентом у вашому луці.

Фото: IStock

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