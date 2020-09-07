Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр 2020: ідеї матового дизайну в фото

Манікюр 2020: ідеї матового дизайну в фото

манікюр 2020

На самоізоляції дівчата навчилися і шелак знімати, і обрізний манікюр вдома робити. Але з послабленням карантину вже з’явилася можливість відвідати салон краси! Який же дизайн нігтів зробити, якщо квітковий набрид, яскравих кольорів не хочеться, та й глянцевий манікюр вже приївся? Зверни увагу на матовий! Так, на нігтиках не буде звичного блиску. Але, погодься, це тільки додає шарму. Щоб зробити матовий манікюр досить лише завершити процедуру матовим покриттям.

А що конкретно зробити – дивись на фото. Спеціально для тебе ми підібрали варіанти з усього світу.

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Сподіваємося, що ти вибрала дизайн до душі. А якщо ще сумніваєшся – дізнайся детальніше, які тренди 2020 року зараз панують в нейл-дизайні.

Фото – iStock

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