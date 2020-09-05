Після днів, активно проведених на сонці, волоссю потрібне посилене живлення. Ми знайшли рецепт зміцнювальної маски для волосся, яка точно буде тобі до смаку – рецепт маски для волосся з шоколадом! Записуй. Результат тобі сподобається!

Всі знають, що шоколад дає енергію, але мало хто здогадується, що таку ж енергію він може дати й волоссю! Більш того, кофеїн, що міститься в бобах какао, активізує кровообіг і позитивно впливає на шкіру голови і волосся, зміцнює їх і живить, а триптофан захищає від негативного зовнішнього впливу!

Щоб приготувати маску для волосся з шоколадом, тобі знадобиться:

– 50 гр шоколаду

– 100 мл кефіру

– яєчний жовток

Розтопи шоколад на паровій бані. У магазині обирай продукт із максимальним вмістом какао – класичний гіркий чорний шоколад.

Коли шоколад стане рідким, додой туди кефір й ретельно перемішай.

Дай суміші охолонути і трохи загуснути, а потім виделкою вбий сирий жовток.

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Наноси маску на вологе чисте волосся, починаючи від коренів і до самих кінчиків.

Одягни зверху шапочку для купання в душі (її легко замінить харчова плівка або звичайний пакет), намотай зверху «тюрбан» з рушника і залиш на 30 хвилин.

Через півгодини змий маску теплою водою з шампунем.

Користуватися смачною маскою рекомендується два-три рази на тиждень, так волосся стане помітно міцнішим і блискучим вже через 14 днів. Ну і звичайно, бонусом приємний солодкий аромат!

Фото: IStock

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