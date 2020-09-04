Який манікюр зробити на гострі нігті? Ідеї у фото
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Ідеї манікюру на гострі нігті – та ще задачка. Сама гостра форма привертає увагу до дівчини. Головне тут – не переборщити. Якщо ти хочеш епатувати публіку, звісно, зверни увагу на стиль від Cardy B.
Але в цій фотодобірці ми підібрати не такі зухвалі варіанти. Адже манікюр для сцени і повсякденного життя кардинально відрізняється.
Як зробити ідеальний манікюр? Топ-10 секретів
Тренди манікюру 2020 року вже окреслені: в моді, як завжди класика, незвичайні втирки, текстури, неон і малюнки. Дивись сама:
Манікюр для гострих нігтів: неон
Манікюр для гострих нігтів: нюд
Можно додати мармурові переливи і перехід у інший колір
Манікюр для гострих нігтів: текстура, геометрія, малюнки
Не бійся експериментувати. Осінь створена для яскравих кольорів!
Фото – istock
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