Дізнайся тренди 2020 у нейл-дизайні просто зараз

Ідеї манікюру на гострі нігті – та ще задачка. Сама гостра форма привертає увагу до дівчини. Головне тут – не переборщити. Якщо ти хочеш епатувати публіку, звісно, зверни увагу на стиль від Cardy B.

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Але в цій фотодобірці ми підібрати не такі зухвалі варіанти. Адже манікюр для сцени і повсякденного життя кардинально відрізняється.

Як зробити ідеальний манікюр? Топ-10 секретів

Тренди манікюру 2020 року вже окреслені: в моді, як завжди класика, незвичайні втирки, текстури, неон і малюнки. Дивись сама:

Манікюр для гострих нігтів: неон

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Манікюр для гострих нігтів: нюд

Можно додати мармурові переливи і перехід у інший колір

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Манікюр для гострих нігтів: текстура, геометрія, малюнки

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Не бійся експериментувати. Осінь створена для яскравих кольорів!

Фото – istock

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