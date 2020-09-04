Зробити стильний макіяж в школу – завдання не з легких. На чому зробити акцент, як не переборщити? Який мейк буде доречним, а який – ні? Ми підготували для тебе кілька підказок.

Який мейк зробити в школу?

Макіяж без макіяжу

Уже котрий сезон макіяж nude залишається на піку популярності у світі моди. Звичайно, кожна дівчина розуміє, що домогтися ефекту відсутності макіяжу не просто, адже насправді для його створення доведеться задіяти достатньо багато косметичних засобів. Однак результат вартий старань – твоєю природною красою будуть захоплюватися всі навколо! Вирівняй тон обличчя, злегка припудри і підкресли вилиці ніжно-рожевими рум’янами. Вії лише злегка підфарбуй тушшю, а повік торкнись пензлем з бежевими тінями. Губи нафарбуй безбарвним блиском або матовою пастельно-рожевою помадою. Готово!

Акцент на губи

Не секрет, що акцент у макіяжі повинен бути один – або яскраві очі або соковиті губи. Ми пропонуємо тобі все ж таки зробити ставку на губи, адже ніщо не робить дівчину більш сексуальною, ніж яскрава червона помада. Якщо червоний здається тобі занадто зухвалим, зупини свій вибір на вишневих і винних відтінках. І так, зверни увагу на матові помади – вони залишаються трендовими восени 2020.

Акцент на очі

Якщо ж ти не уявляєш себе без яскравого макіяжу очей, сміливо озброюйся лайнером або підводкою, і малюй стрілки. У тренді – графіка, тому можеш відійти від класичних ліній і злегка пофантазувати: спробуй намалювати стрілки рівно по повіці і виведи кінчик перпендикулярно ряду вій вгору. Губи в такому випадку підфарбуй бежевою або ніжно рожевою помадою.

Металік

Це варіант для найсміливіших! У моді 80-і, а значить – все те, що блищить і переливається! Зроби в макіяжі один блискучий акцент: це можуть бути сріблясті тіні, стрази біля куточків очей, блискітки на бровах або на губах, блискучі веснянки – вибір величезний! Обирай варіант, який найкраще доповнить твій образ, і не бійся експериментувати.

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