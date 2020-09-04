Як прибрати синці під очима?

Позбутися темних кіл та мішків під очима – реально. Дійзнайся, чому вони з’являються та як із ними боротися.

Усі спроби приховати ночі без сну, погане харчування і нездоровий спосіб життя – марні. Твоя шкіра усе розповість замість тебе. Ти, звичайно, можеш приховати «синці» під очима за допомогою косметики. Але знай, що таким чином організм посилає тобі «SOS»-сигнал – твоє здоров’я у небезпеці. Час розпочати «рятувальну операцію». Дотримуйся наших порад, і тоді «синці» під очима більше ніколи не будуть тебе турбувати.

Як запобігти появі темних кіл під очима?

Найкращий спосіб захиститися від «синців» під очима – це їм запобігти. Ось що треба робити:

Спи 8-9 годин на день. І тут головне не перестаратися. Як недосип, так і надмірний сон – пряма дорога до темних кіл під очима.

Обов’язково пий воду, причому не менше двох літрів щодень. І тоді у твоєму організмі не буде затримуватися рідина. До того ж, ти швидше позбудешся токсинів.

Доглядай за шкірою навколо очей. Не забувай, що в цій ділянці вона занадто ніжна, тому її потрібно завжди зволожувати і захищати від потрапляння сонячних променів. І, звичайно ж, у жодному разі не три очі. Це – шкідлива звичка і ворог номер один для твоєї шкіри. Інакше «синців» під очима точно не уникнути.

Використовуй менше косметики. Не використовуй неякісну продукцію. Або ж будь готова не тільки до темних кіл, але й до запалення навколо очей.

І останній пункт для дівчат, котрі сидять на дієтах. Ні жодному разі не можна різко худнути! Шкіра не здатна відновлюватися після стрімкої втрати жирового прошарку. Навпаки, вона псується, а це призводить до руйнування колагену і появи тих самих темних кіл. Та якщо процес вже пішов, додай трохи масажу обличчя:

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Якщо темні кола під очима не зникають, не варто панікувати. Від них завжди можна позбутися за допомогою масок, мазей, лікувальних примочок або просто приховати косметикою.

Маски для обличчя від синців під очима

Картопляна. Це, мабуть, одна з найбільш ефективних і одночасно дуже простих масок. Тобі знадобиться всього одна чайна ложка тертої сирої картоплі і стільки ж борошна з молоком. Усе це перемішай і залиш у вигляді компресу під очима на 20 хвилин. Результат – на обличчі! Причому в прямому сенсі цього слова.

Мед і кефір. Змішай їх у рівній кількості, поки суміш не буде нагадувати густий гель. А потім перед сном нанеси на зону під очима і вже вранці побачиш, як твої синці наче випаруються.

Сир. Розітри його до однорідної маси і на 15 хвилин залиш як маску під очима. А потім змийза допомогою ватного тампона, зволоженого в зеленому чаї.

Горіхи. Ще одна твоя паличка-виручалочка в боротьбі із синцями під очима. У блендері подрібни два волоських горіхи, додай до них столову ложку вершкового масла і чайну ложку лимонного соку. Отриману маску залиш на обличчі на 15 хвилин. І – вуаля! – темних кіл, наче й не було!

Лікувальні примочки від синців під очима

Лід. Закип‘яти воду і додай у неї листя шавлії, липи і ромашки. Далі заморозь у вигляді кубиків льоду. І щоранку протирай ними зону під очима. Це, звичайно, процедура не з приємних, зате результат не змусить себе довго чекати.

Чай. Цей спосіб допоможе тобі максимально швидко позбутися надокучливих темних плям. Досить просто запарити дуже міцний чай (зелений або чорний), залишити його настоюватися приблизно на півгодини. І як компрес на 15 хвилин прикласти таку чайну настоянку до зони навколо очей.

Петрушка. Просто подрібни коріння петрушки і розклади по невеликих шматочках марлі. Такі компреси прикладай до проблемної зони пару разів на день на 15 хвилин.

Шавлія. Столову ложку шавлії залий приблизно 200 мл окропу. Після того, як відвар настоїться, змочи у ньому ватні диски і залиш їх на очах приблизно на 15-20 хвилин.

Аптечні мазі

Бодяга. У ній містяться кремнієві голки, завдяки яким судини на шкірі розширюються, а кров у капілярах починає рухатися швидше. І якщо наносити бодягу на темні кола 3 рази на день, то зовсім скоро вони зникнуть. Але май на увазі – якщо після нанесення мазі зону навколо очей починає неприємно поколювати або ж на шкірі в цій зоні є відкриті рани – краще цей засіб не використовувати.

Гепаринова мазь. Ще одна надзвичайно ефективна мазь, яка прискорює процеси обміну речовин у шкірі й усуває небажані синці під очима. Але також пам’ятай, що навіть при найменших пошкодженнях шкіри користуватися нею категорично заборонено!

Лікуємо «синці» під очима зсередини

«Налягай» на вітаміни. Особливо зверни увагу на вітамін С: він вкрай необхідний для росту клітин тканин, а також відновлює кровоносні судини і прискорює процеси регенерації. Якщо ти їстемеш більше яблук, цитрусових, смородини і капусти – шансів, що небажані темні кола під очима знову з’являться, стане набагато менше.

Косметика на допомогу

Якщо ж тобі перед якоюсь важливою зустріччю потрібно терміново приховати синці під очима, а часу на лікувальні процедури немає, на допомогу прийде декоративна косметика.

Майже всі бренди випускають високопігментовані продукти, які можуть приховати абсолютно будь-які недоліки на шкірі, чи то легкий висип, чи то темні кола під очима. Обери те, що підходить саме тобі, і користуйся на здоров’я!

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