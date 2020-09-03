Вирушаючи на шопінґ, попередньо слід поцікавитися, які кольори зараз в тренді, а від яких стилісти рекомендують відмовитися цього сезону. На які кольори варто звертати увагу, розповіли американські експерти Pantone Color Institute. Вони вже підготували список із 10 відтінків, які будуть модними цього сезону. Тож читай про модну восени гаму і сміливо вирушай на шопінґ.

1. За рішенням експертів інституту кольору Pantone, в ТОП-10 модних кольорів осені-зими 2020-2021 увійшов янтарно-помаранчевий відтінок (Amberglow). Він нагадує стиглий апельсин, і чудово підійде для тих, хто ніяк не може відпустити літо. Цей колір заряджає енергією і оптимізмом, додає впевненості і стимулює творчі потоки свідомості.

2. У модну палітру кольорів Pantone на сезон осінь-зима 2020-2021 також увійшов приглушено червоний відтінок (Samba). Ідеальний варіант для гардеробу будь-якої модниці! Глибокий, насичений відтінок червоного стане чудовим доповненням як повсякденного образу, так і святкового. Він додасть нотки чуттєвості та пристрасті.

3. Не менш популярним цього сезону, на думку експертів інституту кольору Pantone, буде пісочний відтінок (Sandstone). Вдалий варіант для любителів природи і шукачів простої краси. Цей відтінок нагадує мокрий пісок і має ледь помітну, приглушену розовинку. Завдяки цьому Sandstone стане прикрасою будь-якого образу, доповнивши як плісировану спідницю, так і шерстяний светр.

4. В десятку кольорів осені увійшов також класичний синій (Classic Blue). Його без сумнівів можна назвати головним кольором року 2020! За допомогою цього відтінку навіть найпалкіші любительки ділового стилю в одязі будуть виглядати як модні експерти. Присутність в палітрі Pantone класичного синього було передбачуваним.

5. ТОП-10 модних кольорів на сезон осінь-зима 2020-2021 поповнив також несподіваний варіант – жовто-лаймовий (Green Sheen). Цікаво, що експерти Pantone назвали цей відтінок сяючим зеленим. Швидше за все, причина криється в тому, що у кольору Green Sheen є неоновий зелений підтон. Незважаючи на те, що цей відтінок увійшов в палітру Pantone, використовувати його в своїх образах зможе не кожна. Зухвалий кислотний колір – колір бунтарів!

6. У сезон осінь-зима 2020-2021 модницям варто звернути увагу і на припилено-рожевий відтінок (Rose Tan). Ніжний, чуттєвий, спокійний… Він додасть твоїм образам м’якості і жіночності. З Rose Tan зачарувати оточуючих – буде раз плюнути!

7. Нарівні з уже переліченими кольорами восени-взимку 2020-2021 в тренді буде ультрамариновий зелений (Ultramarine Green). Цей глибокий відтінок був отриманий з суміші зеленого і синього. На думку колористів Pantone, цей прохолодний, складний колір відображає впевненість і самовладання людини, яка його носить.

8. Сезон осінь-зима 2020-2021 не обійдеться без червоно-коричневого відтінку (Fired Brick). Це гарний, шляхетний колір, що нагадує обпалену цеглу. Відтінок Fired Brick транслює силу, строгість, впевненість в собі і своїх силах, авторитетність, значимість… Без нього буде складно уявити діловий образ!

9. Експерти Pantone не обійшли стороною і нюдово-рожевий відтінок (Peach Nougat). Восени-взимку 2020-2021 наряди з використанням кольору персикової нуги будуть особливо актуальні! Цей відтінок передає ніжність і турботу, легкість і невимушеність. Ідеальний варіант для монохромного образу!

10. Останнім (за порядком, а не за значенням) в палітрі модних кольорів Pantone на осінь-зиму 2020-2021 став пурпурно-фіолетовий (Magenta Purple). Він вважається спадкоємцем ультрафіолету, який був на піку популярності в 2018 році. Цей складний колір заворожує і гіпнотизує, створює інтригу в образі і надає нотки таємничості.

Фото: vogue.com