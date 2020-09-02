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Детокс-маски для обличчя в домашніх умовах. ТОП – 3 рецепти

очищуюча маска для обличчя

Як глибоко очистити шкіру обличчя в домашніх умовах? Ми зібрали найсвіжішу інформацію, і вже готові розказати тобі всю правду про детокс шкіри лиця! А як бонус знайшли для тебе цікавий рецепт домашньої детокс-маски. 

Детокс – це методика, спрямована на виведення токсинів та продуктів життєдіяльності клітин, що знаходяться у глибині дерми. Якщо токсичні речовини  накопичуються, то згодом з’являються темні кола та набряки під очима, висипання, і, як наслідок – зморшки, зниження пружності та млявість шкіри.

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Провести детоксикацію можливо і вдома. Природній шлях виведення токсинів із організму відбувається через пори. Тому здавна красуні експериментували із масками на травах. У Австралії косметологи використовували близько 60 видів рослин, які вирощували на екологічно чистій землі. Цілющий екстракт наносився на шкіру обличчя як маска, а вже через декілька хвилин на поверхні з’являлися токсини. Після чого обличчя очищали і використовували маску із заспокоюючим та зволожувальним ефектом.

детокс-маска

Сучасна косметологія радить обов’язково проводити глибоке детокс-очищення двічі на рік: восени та навесні. Для цього зовсім не обов’язково записуватися до косметичних салонів. Ефективну маску можна приготувати самостійно вдома: це буде дешевше, а ефект ти отримаєш той самий!

Апельсинова маска

  • 3 часточки апельсина
  • 1 столова ложка домашнього сиру
  • 2 чайні ложки меду (якщо у тебе немає алергії на цей продукт)

Змішай всі інгредієнти у мисці та нанеси маску на обличчя на 10-15 хвилин.

Запам’ятай! Маска, в складі якої є фруктова кислота, може залишити опіки на шкірі, якщо її використовувати більше 15 хвилин.

очищаюча маска

Маска на основі активованого вугілля

  • 1 столова ложка подрібненого активованого вугілля
  • 1 чайна ложка лимонного соку
  • 1 чайна ложка йогурту ( без домішок)

 Активоване вугілля глибоко очищує пори, що дає можливість клітинам обличчя дихати. Змішай всі інгредієнти та нанеси тонким шаром на шкіру. Через 20 хвилин змий теплою водою.

детокс-маска

Кисломолочна маска для сухого типу шкіри

  • 2 чайні ложки жирного домашнього сиру
  • 2 чайні ложки кефіру
  • 2 чайні ложки меду

Цю маску тримай не більше 15 хвилин,  після чого ретельно змий теплою водою. Ти одразу побачиш ефект: шкіра стане гладенькою та сяючою!

маска для обличчя

Ці маски дієві і справді корисні, але давай-но будемо чесними! Усі процедури, які ми робимо для шкіри нашого обличчя, матимуть результат лише у комплексі зі здоровим харчуванням та здоровим способом життя!

Фото – IStock

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