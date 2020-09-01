Модні сумки 2020 року

Які сумки в моді в 2020 році? Ми готові розкласти по поличках усі модні тренди! Читай матеріл, та обери свій ТОП-5! Адже модна сумка в шафі дівчини – це мастхев!

Крихітні

На піку популярності знову невеликі сумочки і клатчі. Можна сміливо залишати вдома великі баули, і брати з собою улюблену крихітну сумочку! Головна її перевага в тому, що вона виглядає дуже елегантно і стане чудовим доповненням практично до будь-якого образу. А в літній період така сумочка буде чудово пасуватиме як легким сукням, так комбінезонам, спідницям, джинсам…

Принти тваринок

Цікава тенденція 2020 року – зображення тварин на вашій сумці. Тільки не левів, тигрів і звичних зебр, а милих домашніх улюбленців: кроликів, кішок, собачок, рибок. Такі незвичайні аксесуари точно оцінять всі оточуючі.

Подвійна сумка

Для дівчат, які не можуть визначитися, який аксесуар більше підходить до їх луку, «паличкою-виручалочкою» стане новий тренд 2020 року – подвійні сумки. Та пам’ятайте, що при виборі такого комплекту аксесуарів вони повинні доповнювати один одного: кольором, формою, декором. Будинки моди Chanel і Gucci випустили вже готові здвоєні сумочки, тож якщо не хочеш морочитися, зверни увагу на цей варіант.

Анімалістичні візерунки

Трендом цього року є принти, створені природою. Смужки, як у тигра, плями, як у жирафа або леопарда… Вибирай, що тобі до душі. І забудь про стереотипи, які ось уже багато років переслідують ці принти, головне – вміти все це носити і грамотно поєднувати.

Незвична форма

Дизайнери не забувають і про дівчат, які хочуть виглядати екстравагантно та яскраво, які люблять відрізнятися своїми аксесуарами. Кутюр’є на своїх показах презентували сумки незвичного дизайну. Свій образ ти можеш доповнити аксесуаром в формі величезної квітки, грона фруктів, голови героя з мультфільму, тістечка, геометричних фігур і т.д. З такою сумкою ви ніколи не залишитеся без уваги оточуючих.

Сумка в тон одягу

Дизайнери не перестають нас дивувати! Пам’ятаєте, як раніше ми всі хотіли, щоб сумка підходила до взуття? Час про це забути! Тепер сумка повинна підходити по тону під весь образ або його частину. Отже в цьому сезоні ти з упевненістю можеш повністю одягатися в свій улюблений колір – це модно!

З бахромою

Сумка з бахромою – це ідеальний аксесуар, який допоможе створити цікавий образ. Саме з таким аксесуаром ти ніколи не залишишся без уваги оточуючих! Така модель ідеально підійде до суконь та сарафанів вільного крою. А також чудово поєднується зі спідницею-кльош, трапецією і дзвоном. Ще один вдалий варіант: вільні штани та джинси. Експериментуй і будь в центрі уваги!

Фото: Istock / Vogue.com

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