Місячний календар стрижок на вересень 2020 вже є на сайті Нового каналу! Осінь вривається у твоє життя з радикальними змінами. Це може бути кардинально нова стрижка або ж фарбування у незвичний для тебе колір. Але якщо у твоїх планах просто підрівняти кінчики або освіжити свій улюблений колір волосся, все ж радимо зробити це відповідно до місячного календаря стрижок на вересень 2020. Важливо обрати вдалий день для походу до свого стиліста-перукаря, тоді все задумане однозначно вийде круто

Місячний календар на вереснь 2020: коли стригти волосся

1, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28 вересня 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на вересень 2020 року вказує, що саме у ці дні будь-які маніпуляції з довжиною волосся пройдуть вдало. Можна підрівняти кінчики, зробити каскад або ж радикальне каре, на яке так важко зважитися. Стрижка у ці дні зміцнить волосся, пришвидшить його ріст та подарує приплив позитивної енергії у життя.

Місячний календар на вересень 2020: коли не варто стригти волосся

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30 вересня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на вересень 2020, краще тримати ножиці подалі від волосся. Спробуй краще зробити маски та інші оздоровчі процедури. Стрижка ж у ці дні не принесе користі. Волосся може стати неслухняним, погано вкладатиметься, а кінчики посічуться швидше.

Місячний календар на вересень 2020: коли фарбувати волосся

2, 6, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 вересня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Онови свій звичайний колір волосся чи зміни його на новий! Навіть найсміливіше фарбування у блонд пройде добре6 якщо дотримуватися усіх правил витримки фарби та не очікувати білосніжності після темних кольорів з першого ж фарбування.

Місячний календар на вересень 2020: коли не варто фарбувати волосся

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 вересня 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Після літніх жарких днів волосся може бути ослабленим від ультрафіолету. Тому додатково обтяжувати його фарбуванням у несприятливі дні точно не варто. Жодні темні корені не вартують загального стану волосся та його довжини. Зачекай та отримаєш хороший результат.

Фото: istock

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