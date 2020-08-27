Що таке TRX? І чому він такий популярний? TRX розшифровується – Total Body Resistance Exercise. Це новий вид тренувань зі спеціальними стропами, спрямований на роботу з власною вагою. Все більше ЗОЖніков задаються питанням, як правильно займатися з цими спортивними петлями. Спеціально для тебе ми розпитали співзасновниця спортхаба ЕБШ Юлію Шум про те, що потрібно знати про TRX. Адже Юлія одна з перших відкрила цей напрям в Україні.

Що таке TRX?

TRX – це тренажер зі строп із петлями й ручками, який дозволяє виконувати різні вправи на всі групи м’язів з власною вагою. Він може замінити вам різні види тренажерів. При цьому зручний для перенесення й не вимагає особливих зусиль в установці, що заощадить ваш час і не дасть випасти з режиму тренувань навіть під час поїздок.

– Моє знайомство з TRX відбулося в одному з залів Києва, де побачила його вперше, – розповідає Юлія Шум. – Після першого ж тренування відчула результат, якого раніше не могла отримати від інших тренажерів. Потім я повністю занурилася у вивчення нового пристрою: пошук інформації, перегляд відеоуроків, курси тренерів з TRX. Поступово все це переросло в outdoor тренування, які проводила на АртПричалі та ПБК на Трухановому острові.

Особливості тренування з петлями TRX

Зараз більшість людей не хочуть набирати м’язову масу при занятті спортом, а бажають отримати гарний рельєф. TRX ідеально підходить для цієї мети, адже в ході тренування працюють усі групи м’язів, при цьому використовується власна маса тіла.

Займатися з TRX можна людям із проблемами зі здоров’ям і навіть вагітним, але це зовсім інший комплекс вправ, і почати заняття можна тільки після рекомендації лікаря і домовленості з тренером.

Тренування з петлями TRX можуть включати в себе вправи на розтяжку, силові вправи, функціональні, а оскільки вони зовсім не навантажують хребет, багатьом рекомендують ці заняття для реабілітації після травм.

Через місяць регулярних тренувань з петлями видно результат. Тіло стає більш рельєфним і підтягнутим, м’язи приходять у тонус, при цьому підвищується витривалість. Слід врахувати, що результат можна очікувати лише при регулярних тренуваннях і правильному харчуванні. При цьому важливо стежити за своїм режимом сну. Уві сні організм відновлюється після навантажень.

Тренування з TRX мають ряд особливостей:

Універсальність. З TRX можна пропрацювати всі групи м’язів, а займатися – на різних локаціях.

Варіативність кутів тіла. Тренуючись під різними кутами, можна збільшувати навантаження і прокачувати різні області м’язів.

Економія часу. Комплекс тренувань проходить на одному місці, таким чином не потрібно витрачати час на переміщення з одного тренажера на інший.

Координація. За допомогою TRX можна розвинути баланс, гнучкість і координацію.

З чого почати тренування TRX?

Петлі TRX підходять як новачкам, так і професіоналам, але заняття не такі прості, як здаються. Починати без підтримки тренера, тільки за відеотуторіал – не зовсім правильно.

TRX, як і будь-який інший тренажер, вимагає правильної техніки виконання вправ. Для занять із TRX існують певні стандарти: висота строп, кут нахилу тіла та ін. Тому навіть при незначних змінах цих параметрів змінюється й техніка виконання.

Неправильне виконання вправ може призвести до травм і відсутності результату. Тренер допоможе правильно підібрати навантаження, пояснить і покаже техніку вправ і їх різновид. Робота з тренером – це завжди робота на якість і результат. При самостійних тренуваннях значно складніше сформувати дисципліну: порушується режим проведення тренувань, вправи виконуються в малих кількостях.

Людям, які тільки знайомляться з TRX, рекомендується починати заняття з віджимання, планки, присідання, вправ для преса, підтягування на вазі й випадів уперед. Вони допоможуть поступово увійти в режим, а також прокачають м’язи кора, грудей, спини, рук та ніг.

Для отримання бажаного результату важливо грамотно виконувати вправи, займатися на якісних петлях, які міцно тримаються. Також варто приділити увагу розминці й заминці. Розминка – це підготовка тіла до тренування: розігріваючи, ми попереджаємо його і готуємо до навантаження. Коли м’язи і суглоби розігріті – можна братися до виконання вправ, це зменшує ризик їх розтягнення чи надриву. Заминка потрібна для того, щоб розтягнути і розслабити тіло після тренування, дозволяючи зменшити крепатуру.

На початку тренувань потрібно поставити собі мету – навіщо вам це потрібно. Комусь – для підтримки форми, комусь для схуднення. Причин може бути багато, але від цього тренер і відштовхується при розробці комплексу вправ.

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