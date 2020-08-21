Мода 2020 диктує свої тренди. Та є речі в гардеробі, що будуть актуальними завжди. Як от жакет / піджак. Він додає образу офіційності, стриманості та шику. Буває, що піджак та жакет плутають. Проте це різні речі. Жакетом називають верхній жіночий одяг, полегшений та вкорочений варіант пальто, а піджаком – верхню частину чоловічого костюму. Які піджаки та жакети будуть у моді та з чим їх актуально поєднувати? Дізнайся модні тренди 2020:

З брюками прямого крою та кльош

В 2020 модельєри роблять акцент на трьох кроях жакетів/піджаків – приталеному, укороченому та оверсайз. Ці моделі присутні як у жіночих, так і у чоловічих колекціях всесвітньовідомих брендів.

На подіумах були презентовані піджаки та жакети із фігурним кроєм коміру, яскравою фурнітурою та великим вибором тканин… Особливого акценту образу додавало взуття – ботфорди, кросівки, чобітки на платформі чи туфлі яскравого кольору.

Chanel

Balmain

Nina Ricci

Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto



Junia Watanabe

Balmain

З ультракороткими спідницями/шортами

Ще один цікавий варіант поєднання жакетів – з короткими шортами чи спідницями. Якщо його застібнути, то може здаватися, що з одягу більше нічого нема. Та це лише загравання із модою. Поекспериментуй із кольором, фактурою та аксесуарами, щоб створити свій неповторний лук.

Chanel

Kwaidan Edition

Valentino

Зі спідницями міді

Ультракороткі речі не завжди будуть доречні. Якщо тобі до вподоби класичний варіант, поєднай жакет зі спідницею міді-довжини, тобто нижче коліна, а ідеально – по литку.



Alexander McQueen

Rokh

Valentino

Із джинсами

Поєднання цих двох елементів зробить ваш образ трендовим. Такі луки універсальні і підійдуть для ділових переговорів, походу на роботу, навчання чи просто прогулянки.

Balmain



Junya Watanabe

Із сукнями

Цей варіант підійде тим, хто хоче створити легкий та елегантний образ. Жакет можна поєднати з шовковою сукнею, якщо бажаєш створити романтичний лук. Або похуліганити та приміряти щось екстравагантне.

Balmain

Nina Ricci

Kwaidan Editions

Жакет та піджак – потрібний елемент в гардеробі. З ним можна створити багато різноманітних образів, які виглядатимуть стильно та елегантно. Головне вміти доречно поєднати речі. Сподіваємося, ми допомогли тобі у цьому.

Фото – vogue.com, iStock.com

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